В Томске завели дело о невыплате зарплат на карандашной фабрике

НОВОСИБИРСК, 30 янв – РИА Новости. Следователи СК по итогам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о невыплате зарплат 23 работникам прекратившей работу в Томске Сибирской карандашной фабрики, являвшейся одним из промышленных брендов города.
"По факту невыплаты 23 сотрудникам ООО "Сибирская карандашная фабрика" заработной платы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности)", - говорится в сообщении управления СК РФ по Томской области.
В свою очередь, прокуратура области сообщает, что в декабре в прокуратуру Ленинского района Томска обратились работники фабрики, которые были уволены в связи с сокращением с августа по ноябрь 2019 года.
"Проверкой установлено, что заявителям на протяжении двух и более месяцев (в период с августа по ноябрь 2019 года) не выплачивалась заработная плата. Кроме того, не произведены выплаты, полагающиеся при увольнении в связи с сокращением численности штата организации. Также установлено, что организация фактически прекратила свою производственную деятельность", - сообщает надзорное ведомство.
По данным СК, общая сумма задолженности перед работниками ООО "Сибирская карандашная фабрика" составила чуть менее 660 тысяч рублей (включая суммы выходного пособия и компенсации за неиспользованный отпуск). Следователи устанавливают все обстоятельства, о подозреваемых пока не сообщается. Расследование контролирует прокуратура.
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В настоящее время в арбитражном суде рассматривается иск новосибирской типографии "Сити-Пресс" о банкротстве фабрики, которая ранее являлась единственным в России и странах СНГ производителем карандашей и карандашной дощечки из сибирского кедра. Предприятие продавало карандаши в России, странах СНГ, Чехии, сотрудничая с известным мировым производителем Koh-i-Noor.
Замгубернатора Томской области Андрей Антонов на этой неделе заявил журналистам, что фабрика не смогла конкурировать с российскими и китайскими производителями карандашей, работающими на более дешевом сырье, а линию по производству карандашей из сибирского кедра перенесут в Москву.
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