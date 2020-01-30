В Томске завели дело о невыплате зарплат на карандашной фабрике

"Проверкой установлено, что заявителям на протяжении двух и более месяцев (в период с августа по ноябрь 2019 года) не выплачивалась заработная плата. Кроме того, не произведены выплаты, полагающиеся при увольнении в связи с сокращением численности штата организации. Также установлено, что организация фактически прекратила свою производственную деятельность", - сообщает надзорное ведомство.