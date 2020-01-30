В Пекине отменили регистрацию браков, назначенную на 02.02.2020

"Сейчас в Пекине 12 похоронных бюро, они прекратили проводить прощальные церемонии. Потому что, согласно предварительной записи, на каждую прощальную церемонию собиралось несколько десятков человек, максимально - более ста человек, такие масштабные собрания не способствуют борьбе со вспышкой вируса", - приводит его слова агентство.

Многим пекинским влюбленным тоже придется поменять свои планы. 2 февраля 2020 года - очень востребованная дата для регистрации брака в Китае, потому что сочетание этих цифр, которые в китайском языке созвучны с фразой "я люблю тебя, люблю тебя", встречается "раз в тысячу лет".