В Пекине отменили регистрацию браков, назначенную на 02.02.2020

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Власти Пекина из-за коронавируса временно запретили проводить церемонии прощания с умершими и отменили регистрацию браков, запланированных на популярную дату 2.02.2020, говорится в сообщении агентства China News.
О решении временно прекратить проводить прощальные церемонии заявил глава управления гражданской администрации Пекина Ли Ваньцзюн на пресс-конференции.
"Сейчас в Пекине 12 похоронных бюро, они прекратили проводить прощальные церемонии. Потому что, согласно предварительной записи, на каждую прощальную церемонию собиралось несколько десятков человек, максимально - более ста человек, такие масштабные собрания не способствуют борьбе со вспышкой вируса", - приводит его слова агентство.
Многим пекинским влюбленным тоже придется поменять свои планы. 2 февраля 2020 года - очень востребованная дата для регистрации брака в Китае, потому что сочетание этих цифр, которые в китайском языке созвучны с фразой "я люблю тебя, люблю тебя", встречается "раз в тысячу лет".
"С одобрения правительства города, все органы, регистрирующие брак в городе, отменяют регистрацию браков, запланированных на 2.02.2020", - сообщили власти города в заявлении, опубликованном на сайте администрации.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались.
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