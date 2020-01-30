В Москве у безработного отобрали сумку с 2,1 миллиона рублей

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Неизвестные напали на безработного жителя Москвы и отобрали сумку с 2,1 миллиона рублей, возбуждено дело, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
"Установлено, что 29 января в 18.20 на ул. Б. Юшуньская двое неизвестных на Toyota Camry темного цвета перекрыли движение автомобилю Volkswagen Polo под управлением мужчины 1987 г.р., неработающего", - говорится в сообщении.
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Злоумышленники выбежали из машины, избили водителя заблокированного автомобиля, после чего отобрали барсетку с 2,1 миллиона рублей, документы, наручные часы и скрылись.
"Материальный ущерб составил около 2 миллионов 250 тысяч рублей. Пострадавшему на месте оказана медицинская помощь. Возбуждено дело по статье "Грабеж", - уточнили в полиции.