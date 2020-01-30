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2020-01-30T08:37+0300
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Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября
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РИА Новости

Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября

08:31 30.01.2020 (обновлено: 08:37 30.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГорода России. Чебоксары
Города России. Чебоксары
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Города России. Чебоксары. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв – РИА Новости. Выборы главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева состоятся 13 сентября 2020 года, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Олег Николаев.
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"Официальное назначение выборов главы Чувашии состоится в июне. Сами выборы пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года", - сказали агентству в избиркоме республики.
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Олег Николаев (политик)Михаил ИгнатьевВладимир ПутинЧувашияПолитика
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