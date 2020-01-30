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https://ria.ru/20200130/1564040338.html
Омский омбудсмен рассказала о 14-летней девочке, весившей 25 кг
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РИА Новости

Омский омбудсмен рассказала о 14-летней девочке, весившей 25 кг

08:20 30.01.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоКапельница в больнице
Капельница в больнице
© РИА Новости / Алексей Куденко
Капельница в больнице. Архивное фото
ОМСК, 30 янв - РИА Новости. Мать 14-летней девочки из Омска, которая по религиозным соображениям отказывалась от лечения дочери-подростка весом 25 килограммов, ранее жаловалась на психологическое давление на семью и неверный диагноз, сообщила журналистам уполномоченная по правам ребёнка в Омской области Елизавета Стёпкина.
Ранее сообщалось, что жительница Омска по религиозным мотивам отказывалась от лечения дочери, страдающей от анорексии. Женщина не впускала домой педиатра и отказывалась направлять дочь в гастроэнтерологическое отделение. Но в минувшем декабре девочку в присутствии полиции осмотрел врач, в итоге ее на "скорой" увезли в больницу. Но и на этот раз мать девочки письменно отказалась от обследования и лечения, в итоге через суд отказ был признан незаконным и подростка всё же увезли в больницу. Сейчас, по данным минздрава, подросток лечится в гастроэнтерологическом отделении, её состояние удовлетворительное, она постепенно набирает вес.
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В четверг омбудсмен рассказала, что под наблюдением врача-эндокринолога девочка находилась с 2013 года, а в 2016 году ей поставили предварительный диагноз "белково-энергическая недостаточность" (состояние, предшествующее анорексии). До 2018 года девочка шла на поправку, но потом стала резко терять массу тела.
"В августе 2019 года (ко мне - ред.) обратилась жительница Омска с жалобой на оказание психологического давления на ее семью и ребенка, на оказание некачественных медицинских услуг и постановку неправильного диагноза ее 14-летней дочери", - сообщила журналистам Стёпкина.
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Женщине рекомендовали привести дочь к гастроэнтерологу и психиатру, девочка проходила дважды курс лечения в стационаре. По словам омбудсмена, оба раза мать забирала дочь из больницы недолеченной и отказывалась выполнять рекомендации врачей.
"Сейчас органы опеки и попечительства Омска рассматривают вопрос об ограничении матери в родительских правах", - резюмировала омбудсмен.
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