Роскачество оценило пользу оливкового и подсолнечного масел

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Роскачество проанализировало состав оливкового и подсолнечного масел, придя к выводу, что однозначно сказать о преимуществе одного продукта над другим нельзя, говорится в сообщении организации.

"Эксперты Роскачества проанализировали состав оливкового и подсолнечного по количеству Омега-3, Омега-6 и Омега-9, витаминов и активно-биологических веществ и пришли к выводу, что однозначно сказать о преимуществе одного масла над другим нельзя", - говорится в сообщении организации.

В понятие пищевой ценности растительного масла входит состав жирных кислот, которые представлены полиненасыщенными омега-3 (линоленовая) и омега-6 (линолевая) и мононенасыщенной кислотой омега-9 (олеиновая). Эксперты отмечают, что источником омега-6 в большей степени является подсолнечное масло, а источником омега-9 может служить оливковое масло.

Полиненасыщенные жирные кислоты необходимы для улучшения питания тканей, кровообращения и профилактики атеросклероза, мононенасыщенные - способствует уменьшению уровня холестерина и препятствует образованию тромбов, напоминают в Роскачестве.

Содержание витамина Е, необходимого для укрепления сердечно-сосудистой системы и для замедления процесса старения клеток - 40–60 миллиграмм на 100 грамм подсолнечного масла и 12 миллиграмм на 100 грамм оливкового масла. Но минеральных элементов и в том, и в другом продукте не очень много.