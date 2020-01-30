В Брянске на бизнесмена завели дело за незаконное предпринимательство

"Предварительно установлено, что 28-летний житель Брянска организовал оптово-розничную продажу нефтепродуктов на территории Брянской области без соответствующих лицензионно-разрешительных документов. По имеющейся информации, в период с 2017 по 2019 годы в результате противоправной деятельности был получен незаконный доход в размере около 780 миллионов рублей", - сказала Волк.