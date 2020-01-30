Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T08:37+0300
https://ria.ru/20200130/1564040246.html
В Брянске на бизнесмена завели дело за незаконное предпринимательство
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1036x0_80_0_0_265374ba6a057eaf29be102e4afa2b58.jpg
РИА Новости

В Брянске на бизнесмена завели дело за незаконное предпринимательство

08:16 30.01.2020 (обновлено: 08:37 30.01.2020)
2095
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Следователи МВД возбудили в Брянске уголовное дело о незаконной торговле нефтепродуктами в отношении местного бизнесмена, заработавшего на нелегальной деятельности почти 780 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что 28-летний житель Брянска организовал оптово-розничную продажу нефтепродуктов на территории Брянской области без соответствующих лицензионно-разрешительных документов. По имеющейся информации, в период с 2017 по 2019 годы в результате противоправной деятельности был получен незаконный доход в размере около 780 миллионов рублей", - сказала Волк.
Завод по производству каркасно-панельных деревянных домов в Архангельске
14 января, 10:07
Бизнесмен из Балашихи может пойти под суд за торговлю респираторами
В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 "Незаконное предпринимательство", ему грозит до пяти лет лишения свободы. В ходе обыска у предпринимателя изъяты 12 миллионов рублей, а также предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
1320303
Обсудить 0
Ирина ВолкМВД РФБрянская областьПроисшествия
Рекомендуем
Торговое судно SS Cotopaxi
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Михаил Фридман
Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Конституция Российской Федерации
Песков прокомментировал идею ввести термин "Верховный правитель"
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Эксперт рассказал об "отвратительном" поведении экс-главы Чувашии
Президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
Нижегородский губернатор оценил слова Зеленского о Житомирской дивизии
Поиски пропавшего подростка в Смоленской области
В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп
Игорь Новиков
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
Компрессорная станция
России грозит плохой триумф: обогнать США и Европу по ценам на газ
Города России. Чебоксары
Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября
Освобождение советскими войсками узников концлагеря Аушвиц
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Мужчина в защитной маске в метро Шанхая
СМИ: китайские ученые нашли вещество, способное сдерживать коронавирус
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров предложил назвать районы Грозного в честь чеченских героев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:14В Крыму задержали скрывавшегося десять лет офицера по делу о хищении
12:14Адмирал назвал статью NI о подлодках некорректной
12:13Минздрав посоветовал лекарства для лечения коронавируса
12:12Нетаньяху заявил, что хотел бы услышать мнение Путина по "сделке века"
12:12Мишустин поручил правительству доложить об исполнении поручений Путина
12:11Мишустин раскритиковал информационную подачу по размеру МРОТ
12:10Мишустин рассказал о распределении обязанностей между вице-премьерами
12:10СК проверит данные о зажатой в дверях маршрутки тверской пенсионерке
12:09Путин предложил Нетаньяху обсудить двусторонние отношения
12:08Глава Ставрополья призвал не верить слухам о коронавирусе в регионе
12:07Концерт Элджея в Челябинске перенесли после жалоб родителей
12:07Экс-глава Чувашии поблагодарил жителей республики за критику
12:05Краснов поддержал идею закрепить в Конституции отчет генпрокурора
12:05В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
12:01Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Лента новостейМолния