В Брянске на бизнесмена завели дело за незаконное предпринимательство

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Следователи МВД возбудили в Брянске уголовное дело о незаконной торговле нефтепродуктами в отношении местного бизнесмена, заработавшего на нелегальной деятельности почти 780 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что 28-летний житель Брянска организовал оптово-розничную продажу нефтепродуктов на территории Брянской области без соответствующих лицензионно-разрешительных документов. По имеющейся информации, в период с 2017 по 2019 годы в результате противоправной деятельности был получен незаконный доход в размере около 780 миллионов рублей", - сказала Волк.
В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 "Незаконное предпринимательство", ему грозит до пяти лет лишения свободы. В ходе обыска у предпринимателя изъяты 12 миллионов рублей, а также предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.