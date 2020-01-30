Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Облачная погода, местами мокрый снег ожидают москвичей в четверг, в течение суток может выпасть до 3-5 миллиметров осадков, температура воздуха в столице около нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода будет облачная, временами пройдет снег, мокрый снег. По нашим прогнозам, за сутки выпадет от 3 до 5 миллиметров осадков. В Москве около нуля градусов, по области минус два - плюс два градуса", - сказал Леус.
Метеоролог отметил, что ветер восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление остается ниже нормы и составит 734 миллиметра ртутного столба.