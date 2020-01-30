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Религия и мировоззрение
2020-01-30T11:29+0300
https://ria.ru/20200130/1564039819.html
Глава ФЕОР рассказал о роли иудаизма в жизни сотен тысяч россиян
https://cdn25.img.ria.ru/images/156305/15/1563051593_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_145f4b85219f4cf7d6627c5f85d23d6b.jpg
РИА Новости

Глава ФЕОР рассказал о роли иудаизма в жизни сотен тысяч россиян

07:53 30.01.2020 (обновлено: 11:29 30.01.2020)
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© пресс-служба ФЕОРпрезидент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
© пресс-служба ФЕОР
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Иудаизм стал неотъемлемой частью жизни сотен тысяч людей в России, а в крупных городах страны развита инфраструктура еврейской жизни, заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода в интервью РИА Новости.
"За эти 20 лет (с момента основания ФЕОР – ред.) российское еврейство кардинально изменилось. Иудаизм стал неотъемлемой частью жизни сотен тысяч людей, в крупных городах России общины самостоятельны, развита инфраструктура еврейской жизни: детские сады, школы, кошерные магазины и рестораны", - сказал Александр Борода.
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
Вчера, 11:08Религия и мировоззрение
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По его словам, под эгидой ФЕОР и фонда "Ор Авнер" существуют свыше 150 учебных заведений, в отличие от 42 всего 20 лет назад.
"Положительная динамика наблюдается во всех направлениях", - отметил Борода.
Полный текст интервью читайте на сайте RIA.ru в разделе "Религия и мировоззрение".
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Федерация еврейских общин России — всероссийская религиозная организация ортодоксального иудаизма, зарегистрированная в 1999 году. ФЕОР занимается развитием инфраструктуры для еврейских общин: поддерживает синагоги, воскресные и общеобразовательные школы с еврейским этнокультурным компонентом, вузы, общинные центры. По информации пресс-службы федерации, под ее эгидой действуют общины в 140 городах России, работают свыше 160 синагог и общинных центров, а также детские сады, школы, Еврейский университет, центры гуманитарной и социальной помощи, образовательные программы для молодежи, Еврейский музей и центр толерантности, издательство "Книжники".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМоскварелигияиудаизмФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаРоссияОбщество
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