Вуз во Владивостоке обеспечит из КНР удаленное обучение до марта

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Руководство Руководство Владивостокского университета экономики и сервиса во Владивостоке в связи с ситуацией с коронавирусом до 1 марта обеспечит дистанционное обучение китайским студентам, уехавшим домой на каникулы, сообщил РИА Новости представитель вуза.

Во ВГУЭС учатся порядка 600 студентов из КНР

"У ректора на подписании приказ о том, что всем иностранным студентам, которые находятся за пределами РФ, мы обеспечиваем удаленное дистанционное обучение. Такой режим будет действовать до 1 марта", - сказал собеседник.

По его словам, в основном это касается китайских студентов. Руководство вуза информирует их об изменениях в графике. Те учащиеся из КНР, которые не уехали домой на каникулы, приступят к занятиям в обычном режиме с 3 февраля.

Ранее в ДВФУ сообщили, что также рекомендуют китайским студентам возвращаться во Владивосток с каникул не ранее 1 марта. По приезде их поселят в отдельные общежития, чтобы было проще контролировать их состояние.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались.