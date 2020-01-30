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У вернувшихся из Китая хабаровчан не обнаружили коронавирус
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РИА Новости

У вернувшихся из Китая хабаровчан не обнаружили коронавирус

07:46 30.01.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид Хабаровска
Вид Хабаровска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Вид Хабаровска. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 30 янв - РИА Новости. Коронавирус не обнаружен у вернувшихся в Хабаровский край с китайского острова Хайнань туристов, сообщает правительство региона.
Накануне в Хабаровский край вернулись туристы, отдыхавшие на Хайнане. Их эвакуировали из-за ситуации с коронавирусом. В аэропорту служба Роспотребнадзора взяла у каждого пассажира пробы на наличие инфекции.
"Вчера в Хабаровск из Китая прилетели 178 человек, в их числе 36 детей. У них взяли мазки из носа и зева. Наличие вируса в пробах не установлено", - говорится в сообщении.
В среду под подозрение попала группа китайских студентов, проживающих в Хабаровске, у одного из которых были выявлены признаки простудного заболевания. Медики также проверили их на наличие вируса. Пробы тоже оказались чистыми.
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В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.
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