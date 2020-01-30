У вернувшихся из Китая хабаровчан не обнаружили коронавирус

ХАБАРОВСК, 30 янв - РИА Новости. Коронавирус не обнаружен у вернувшихся в Хабаровский край с китайского острова Хайнань туристов, сообщает правительство региона.

Накануне в Хабаровский край вернулись туристы, отдыхавшие на Хайнане. Их эвакуировали из-за ситуации с коронавирусом. В аэропорту служба Роспотребнадзора взяла у каждого пассажира пробы на наличие инфекции.

"Вчера в Хабаровск из Китая прилетели 178 человек, в их числе 36 детей. У них взяли мазки из носа и зева. Наличие вируса в пробах не установлено", - говорится в сообщении.

В среду под подозрение попала группа китайских студентов, проживающих в Хабаровске, у одного из которых были выявлены признаки простудного заболевания. Медики также проверили их на наличие вируса. Пробы тоже оказались чистыми.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.