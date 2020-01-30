Минздрав Мексики исключил подозрения на коронавирус у девяти человек

МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Подразделение эпидемиологических и санитарных исследований минздрава Подразделение эпидемиологических и санитарных исследований минздрава Мексики сообщило, что анализы проб двух пациентов из штата Мехико , которых последними проверяли на коронавирус , дали отрицательный результат.

"Из девяти подозрительных случаев ни в одном анализ на 2019-nCoV не дал положительного результата, тяжелые симптомы не зарегистрированы", - говорится в сообщении минздрава в Twitter

Подозрительные случаи респираторных заболеваний у людей, вернувшихся в январе в Мексику из китайского Уханя или контактировавших с ними, были выявлены в Мехико, Халиско, Мичоакане и Тамаулипасе.

Власти установили особый контроль за прямыми рейсами из Китая, однако об остановке авиасообщения не сообщается.