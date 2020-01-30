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Минздрав Мексики исключил подозрения на коронавирус у девяти человек
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РИА Новости

Минздрав Мексики исключил подозрения на коронавирус у девяти человек

07:43 30.01.2020
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© REUTERS / The Central Hospital of WuhanЛечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
© REUTERS / The Central Hospital of Wuhan
МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Подразделение эпидемиологических и санитарных исследований минздрава Мексики сообщило, что анализы проб двух пациентов из штата Мехико, которых последними проверяли на коронавирус, дали отрицательный результат.
"Из девяти подозрительных случаев ни в одном анализ на 2019-nCoV не дал положительного результата, тяжелые симптомы не зарегистрированы", - говорится в сообщении минздрава в Twitter.
Подозрительные случаи респираторных заболеваний у людей, вернувшихся в январе в Мексику из китайского Уханя или контактировавших с ними, были выявлены в Мехико, Халиско, Мичоакане и Тамаулипасе.
Власти установили особый контроль за прямыми рейсами из Китая, однако об остановке авиасообщения не сообщается.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
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