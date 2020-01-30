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Три прибывших из КНР приморца госпитализированы для обследования
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РИА Новости

Три прибывших из КНР приморца госпитализированы для обследования

07:38 30.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Три россиянина, побывавшие в КНР, госпитализированы во Владивостоке для исключения риска заболевания коронавирусом, сообщает администрация Приморья.
"Выявленных с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) на границе за минувшее сутки нет. В медицинские организации самостоятельно обратились три человека Владивостока, ранее побывавшие в Китае. Они госпитализированы, обследованы. Результаты в работе", – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, чей комментарий приводят власти.
Как уточнил РИА Новости представитель минздрава Приморья, все трое обратившихся - жители Владивостока, ранее посещавшие КНР, - кто-то из них даже больше, чем 21 день назад. "Но люди переживают и хотят провериться. Все трое взрослые. Изначально серьезных симптомов у них нет. Находятся в боксированных палатах", - добавил собеседник.
Отмечается, что по данным на утро 30 января, за сутки в Приморье осмотрено 1500 человек, в том числе 188 граждан Китая, прибывших в регион.
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"В Приморском крае эпидемическая ситуация по новому коронавирусу является стабильной. Случаев завоза этой инфекции из Китая или других стран не зафиксировано... Подтвержденных случаев коронавируса ни у одного из обратившихся не зафиксировано, эпидемиологическая ситуация стабильная. В медучреждениях края имеется весь необходимый запас индивидуальных средств защиты и противовирусных препаратов", - сообщают власти.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.
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Распространение нового коронавирусаКитайВладивостокПриморский крайОбщество
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