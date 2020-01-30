Российский раввин раскритиковал Польшу и Украину за героизацию нацизма

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Еврейская община России считает недопустимым героизацию преступников на Украине, в Польше и Прибалтике и всегда готова выступить против такой политики, заявил президент Федерации еврейских общин России ( Еврейская община России считает недопустимым героизацию преступников на Украине, в Польше и Прибалтике и всегда готова выступить против такой политики, заявил президент Федерации еврейских общин России ( ФЕОР ) Александр Борода в интервью РИА Новости.

Россия неоднократно осуждала героизацию нацизма в ряде стран, а также выступала резко против переписывания истории и итогов Второй мировой войны.

"То, что творится в современной Украине, Польше, странах Прибалтики касательно героизации преступников, замалчивания правды – неприемлемо и преступно", - сказал Борода

По его словам, позиция еврейской общины по отношению к пересмотру истории "довольно резкая": еврейская община России "всегда готова выступать против такой политики".

"Мы всегда выступаем категорически против каких-либо игр с историческими фактами, с нежеланием признать свою вину в пособничестве фашизму", - подытожил Борода.

Ранее Борода заявил, что недопустимо ставить памятники "агенту Гитлера Бандере" и называть улицы его именем, как делается сегодня на Украине.

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Федерация еврейских общин России — всероссийская религиозная организация ортодоксального иудаизма, зарегистрированная в 1999 году. ФЕОР занимается развитием инфраструктуры для еврейских общин: поддерживает синагоги, воскресные и общеобразовательные школы с еврейским этнокультурным компонентом, вузы, общинные центры. По информации пресс-службы Федерации, под эгидой ФЕОР действуют общины в 140 городах России, работают свыше 160 синагог и общинных центров, а также детские сады, школы, Еврейский университет, центры гуманитарной и социальной помощи, образовательные программы для молодежи, Еврейский музей и центр толерантности, издательство "Книжники".