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Религия и мировоззрение
2020-01-30T11:45+0300
https://ria.ru/20200130/1564039573.html
Российский раввин раскритиковал Польшу и Украину за героизацию нацизма
https://cdn24.img.ria.ru/images/156393/06/1563930641_0:0:2997:1687_1036x0_80_0_0_cabc0928fb2197edfecda85c7edface9.jpg
РИА Новости

Российский раввин раскритиковал Польшу и Украину за героизацию нацизма

07:36 30.01.2020 (обновлено: 11:45 30.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАлександр Борода
Александр Борода
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Александр Борода. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Еврейская община России считает недопустимым героизацию преступников на Украине, в Польше и Прибалтике и всегда готова выступить против такой политики, заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода в интервью РИА Новости.
Россия неоднократно осуждала героизацию нацизма в ряде стран, а также выступала резко против переписывания истории и итогов Второй мировой войны.
"То, что творится в современной Украине, Польше, странах Прибалтики касательно героизации преступников, замалчивания правды – неприемлемо и преступно", - сказал Борода.
По его словам, позиция еврейской общины по отношению к пересмотру истории "довольно резкая": еврейская община России "всегда готова выступать против такой политики".
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"Мы всегда выступаем категорически против каких-либо игр с историческими фактами, с нежеланием признать свою вину в пособничестве фашизму", - подытожил Борода.
Ранее Борода заявил, что недопустимо ставить памятники "агенту Гитлера Бандере" и называть улицы его именем, как делается сегодня на Украине.
Полный текст интервью читайте на сайте RIA.ru в разделе "Религия и мировоззрение".
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08:00Религия и мировоззрение
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Федерация еврейских общин России — всероссийская религиозная организация ортодоксального иудаизма, зарегистрированная в 1999 году. ФЕОР занимается развитием инфраструктуры для еврейских общин: поддерживает синагоги, воскресные и общеобразовательные школы с еврейским этнокультурным компонентом, вузы, общинные центры. По информации пресс-службы Федерации, под эгидой ФЕОР действуют общины в 140 городах России, работают свыше 160 синагог и общинных центров, а также детские сады, школы, Еврейский университет, центры гуманитарной и социальной помощи, образовательные программы для молодежи, Еврейский музей и центр толерантности, издательство "Книжники".
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. В ходе послания к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПрибалтикаВладимир ПутинМоскварелигияОбществоФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаПольшаЭстонияЛатвияРоссияЛитваУкраинаВ мире
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