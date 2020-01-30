Трамп создал рабочую группу по борьбе с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп создал рабочую группу по борьбе с распространением нового коронавируса из Китая, в нее вошло руководство ряда ведомств, сообщил в четверг Белый дом.

По заявлению пресс-секретаря президента Стефани Гришэм, рабочая группа уже провела три ежедневных заседания. Об очередном заседании Трамп сообщил в среду вечером.

"Рабочая группа будет координировать усилия администрации по отслеживанию, сдерживанию и предотвращению распространения вируса, а также будет обеспечивать, чтобы у американцев была наиболее точная и актуальная информация, касающаяся здравоохранения и поездок", - говорится в заявлении.

Белый дом заверил, что риск заражения для американцев остается низким и что все ведомства будут "агрессивно" бороться с возможным проникновением вируса в США. В настоящее время на американской территории было подтверждено пять случаев заболевания.

В рабочую группу вошли министр здравоохранения Алекс Азар, советник президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен, а также Роберт Редфилд, глава главного санитарного ведомства страны — Центра по контролю и профилактике заболеваний. К группе присоединились первый замгоссекретаря Стивен Биган, и.о. первого замминистра внутренней безопасности Кен Куччинелли, и.о. замминистра транспорта Джоэль Шабат и ряд помощников президента Трампа.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались.