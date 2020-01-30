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Трамп создал рабочую группу по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Трамп создал рабочую группу по борьбе с коронавирусом

07:31 30.01.2020
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп создал рабочую группу по борьбе с распространением нового коронавируса из Китая, в нее вошло руководство ряда ведомств, сообщил в четверг Белый дом.
По заявлению пресс-секретаря президента Стефани Гришэм, рабочая группа уже провела три ежедневных заседания. Об очередном заседании Трамп сообщил в среду вечером.
"Рабочая группа будет координировать усилия администрации по отслеживанию, сдерживанию и предотвращению распространения вируса, а также будет обеспечивать, чтобы у американцев была наиболее точная и актуальная информация, касающаяся здравоохранения и поездок", - говорится в заявлении.
Белый дом заверил, что риск заражения для американцев остается низким и что все ведомства будут "агрессивно" бороться с возможным проникновением вируса в США. В настоящее время на американской территории было подтверждено пять случаев заболевания.
В рабочую группу вошли министр здравоохранения Алекс Азар, советник президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен, а также Роберт Редфилд, глава главного санитарного ведомства страны — Центра по контролю и профилактике заболеваний. К группе присоединились первый замгоссекретаря Стивен Биган, и.о. первого замминистра внутренней безопасности Кен Куччинелли, и.о. замминистра транспорта Джоэль Шабат и ряд помощников президента Трампа.
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