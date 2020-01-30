Медикам в Китае будут доплачивать за борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Власти Китая решили доплачивать по 300 юаней (около 43 долларов) в день медицинским работникам, напрямую взаимодействующим с пациентами, у которых есть заражение или подозрение на коронавирус, сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
"Сотрудники, напрямую контактирующие с зараженными или с пациентами с подозрением на болезнь, те, кто занимается диагностикой, лечением, уходом, контролем за внутрибольничными инфекциями, сбором образцов и анализом причины болезни, каждый день будут получать дополнительные 300 юаней из центрального бюджета", - говорится в сообщении.
Остальным медикам, участвующим в борьбе со вспышкой вируса, а также эпидемиологам, будут доплачивать по 200 юаней в день (около 28,8 доллара).
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй), возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.
Новый коронавирус выявлен во всех регионах Китая. По последним данным, количество зараженных составляет 7 711 человек, 170 человек погибли.