Медикам в Китае будут доплачивать за борьбу с коронавирусом

"Сотрудники, напрямую контактирующие с зараженными или с пациентами с подозрением на болезнь, те, кто занимается диагностикой, лечением, уходом, контролем за внутрибольничными инфекциями, сбором образцов и анализом причины болезни, каждый день будут получать дополнительные 300 юаней из центрального бюджета", - говорится в сообщении.