IKEA из-за коронавируса временно закроет все свои магазины в КНР

Вывеска Ikea у одного из магазинов сети

© AP Photo / Alan Diaz Вывеска Ikea у одного из магазинов сети

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сеть торговли мебелью и предметами домашнего обихода Сеть торговли мебелью и предметами домашнего обихода IKEA решила временно закрыть все свои магазины в материковом Китае из-за вспышки коронавируса

"IKEA (Китай) решила с 30 января временно приостановить работу всех торговых площадок на материковом Китае . Мы внимательно следим за вспышкой вируса и в дальнейшем сообщим о восстановлении работы магазинов в зависимости от обстоятельств", - говорится в сообщении IKEA в Weibo.

Интернет-магазин и клиентский центр продолжат работать.

В среду компания объявила о временном закрытии около половины всех своих магазинов в Китае. В стране насчитывается 30 магазинов IKEA.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй), возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.