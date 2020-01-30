Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T07:26+0300
https://ria.ru/20200130/1564039345.html
IKEA из-за коронавируса временно закроет все свои магазины в КНР
https://cdn23.img.ria.ru/images/117617/25/1176172595_0:16:2000:1141_1036x0_80_0_0_a18737fb9ffeff00c6a8797ff91f22e3.jpg
РИА Новости

IKEA из-за коронавируса временно закроет все свои магазины в КНР

07:26 30.01.2020
248
© AP Photo / Alan DiazВывеска Ikea у одного из магазинов сети
Вывеска Ikea у одного из магазинов сети
© AP Photo / Alan Diaz
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сеть торговли мебелью и предметами домашнего обихода IKEA решила временно закрыть все свои магазины в материковом Китае из-за вспышки коронавируса.
"IKEA (Китай) решила с 30 января временно приостановить работу всех торговых площадок на материковом Китае. Мы внимательно следим за вспышкой вируса и в дальнейшем сообщим о восстановлении работы магазинов в зависимости от обстоятельств", - говорится в сообщении IKEA в Weibo.
Логотип Google
Вчера, 23:33
Google закрыл свои офисы в Китае из-за коронавируса, сообщили СМИ
Интернет-магазин и клиентский центр продолжат работать.
В среду компания объявила о временном закрытии около половины всех своих магазинов в Китае. В стране насчитывается 30 магазинов IKEA.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй), возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.
Новый коронавирус выявлен во всех регионах Китая. По последним данным, количество зараженных составляет 7 711 человек, 170 человек погибли.
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
06:45
В Китае будут наказывать за намеренное заражение коронавирусом
221000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаIKEAКитайВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп создал рабочую группу по борьбе с коронавирусом
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Медикам в Китае будут доплачивать за борьбу с коронавирусом
Города России. Чебоксары
Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске на бизнесмена завели дело за незаконное предпринимательство
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Минздрав Мексики исключил подозрения на коронавирус у девяти человек
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Сингапур эвакуирует своих граждан из Уханя из-за коронавируса
Художник-сюрреалист Сальвадор Дали
Из галереи в центре Стокгольма похитили более десяти работ Дали
Женщины в медицинских масках переходят улицу в Пекине
В Пекине отменили регистрацию браков, назначенную на 02.02.2020
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
США разместили на подводных лодках новые маломощные атомные боеголовки
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
В Китае будут наказывать за намеренное заражение коронавирусом
Пассажиры на вокзале в Гонконге
В Японии подтвердили случай заражения коронавирусом внутри страны
Вид Хабаровска
У вернувшихся из Китая хабаровчан не обнаружили коронавирус
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
В Японии усилят меры на границе из-за коронавируса
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные о зажатой в дверях маршрутки тверской пенсионерке
Обработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
В РСТ рассказали, какие страны недополучат туристов из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13Минздрав посоветовал лекарства для лечения коронавируса
12:12Нетаньяху заявил, что хотел бы услышать мнение Путина по "сделке века"
12:12Мишустин поручил правительству доложить об исполнении поручений Путина
12:11Мишустин раскритиковал информационную подачу по размеру МРОТ
12:10Мишустин рассказал о распределении обязанностей между вице-премьерами
12:10СК проверит данные о зажатой в дверях маршрутки тверской пенсионерке
12:09Путин предложил Нетаньяху обсудить двусторонние отношения
12:08Глава Ставрополья призвал не верить слухам о коронавирусе в регионе
12:07Концерт Элджея в Челябинске перенесли после жалоб родителей
12:07Экс-глава Чувашии поблагодарил жителей республики за критику
12:05Краснов поддержал идею закрепить в Конституции отчет генпрокурора
12:05В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
12:01Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
11:48Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
Лента новостейМолния