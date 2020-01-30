США разместили на подводных лодках новые маломощные атомные боеголовки

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. США начали оснащать ядерные ракеты Trident, предназначенные для подводных лодок, новыми маломощными атомными боезарядами, говорится в статье специалистов Федерации американских ученых (FAS).

По их данным, в конце 2019 года субмарина "Теннесси" с такими ракетами впервые вышла с базы в Джорджии и направилась на патрулирование в Атлантический океан.

О создании новой боеголовки администрация Дональда Трампа сообщила в начале 2018-го. Необходимость этого объяснялась задачами сдерживания России от применения ядерных боеголовок тактического назначения в случае конфликта в Восточной Европе.

По оценкам FAS, на подлодке "Теннесси" из 20 ракет одна-две несут новые боеголовки W76-2, каждая из них мощностью в пять килотонн. На одной ракете может быть несколько боеголовок. Остальные боеголовки на "Теннесси" стандартные — по 90 и 455 килотонн, их может быть до восьми на одной ракете, пишут ученые.

Американские военные заявляли, что Россия якобы взяла на вооружение доктрину "эскалация для деэскалации", когда тактическое ядерное оружие может быть применено в случае провала атаки с использованием обычных вооружений. Таким образом, утверждали они, боеголовка W76-2 "должна противостоять ошибочным представлениям о том, что в региональном сдерживающем потенциале США есть некий изъян, которым можно воспользоваться".

Специалисты FAS при этом считают недоказанной концепцию, будто Москва может принять решение о ядерном ударе, основываясь на мощности американских боеголовок. Кроме того, они напоминают, что у США уже есть довольно много маломощных ядерных зарядов — по оценкам FAS, до тысячи. Речь идет и о крылатых ракетах для бомбардировщиков B-52, и об авиабомбах B61. Однако сторонники размещения таких зарядов на подводных лодках заявляют, что авиационные средства могут не преодолеть улучшенную в последние годы российскую систему ПВО.

"Все это напоминает старомодные методы ведения боевых действий времен холодной войны. В прошлом любое тактическое ядерное оружие оправдывали подобными аргументами — что меньшая мощность и "молниеносное использование" <...> нужны для сдерживания. Теперь новая маломощная W76-2 дает США оружие, которое, по словам его сторонников, лучше в использовании и более эффективно как сдерживающий фактор. Тут нет ничего нового", — пишут авторы статьи.

Они отмечают, что запуск ракеты Trident с маломощным ядерным зарядом нельзя отличить от пуска ракеты со стратегической боеголовкой. В таком случае использовать маломощные заряды против России так же немыслимо, как и стратегические, пишут они.