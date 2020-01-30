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США разместили на подводных лодках новые маломощные атомные боеголовки
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РИА Новости

США разместили на подводных лодках новые маломощные атомные боеголовки

07:23 30.01.2020 (обновлено: 11:19 30.01.2020)
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© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. США начали оснащать ядерные ракеты Trident, предназначенные для подводных лодок, новыми маломощными атомными боезарядами, говорится в статье специалистов Федерации американских ученых (FAS).
По их данным, в конце 2019 года субмарина "Теннесси" с такими ракетами впервые вышла с базы в Джорджии и направилась на патрулирование в Атлантический океан.
О создании новой боеголовки администрация Дональда Трампа сообщила в начале 2018-го. Необходимость этого объяснялась задачами сдерживания России от применения ядерных боеголовок тактического назначения в случае конфликта в Восточной Европе.
По оценкам FAS, на подлодке "Теннесси" из 20 ракет одна-две несут новые боеголовки W76-2, каждая из них мощностью в пять килотонн. На одной ракете может быть несколько боеголовок. Остальные боеголовки на "Теннесси" стандартные — по 90 и 455 килотонн, их может быть до восьми на одной ракете, пишут ученые.
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Американские военные заявляли, что Россия якобы взяла на вооружение доктрину "эскалация для деэскалации", когда тактическое ядерное оружие может быть применено в случае провала атаки с использованием обычных вооружений. Таким образом, утверждали они, боеголовка W76-2 "должна противостоять ошибочным представлениям о том, что в региональном сдерживающем потенциале США есть некий изъян, которым можно воспользоваться".
Специалисты FAS при этом считают недоказанной концепцию, будто Москва может принять решение о ядерном ударе, основываясь на мощности американских боеголовок. Кроме того, они напоминают, что у США уже есть довольно много маломощных ядерных зарядов — по оценкам FAS, до тысячи. Речь идет и о крылатых ракетах для бомбардировщиков B-52, и об авиабомбах B61. Однако сторонники размещения таких зарядов на подводных лодках заявляют, что авиационные средства могут не преодолеть улучшенную в последние годы российскую систему ПВО.
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"Все это напоминает старомодные методы ведения боевых действий времен холодной войны. В прошлом любое тактическое ядерное оружие оправдывали подобными аргументами — что меньшая мощность и "молниеносное использование" <...> нужны для сдерживания. Теперь новая маломощная W76-2 дает США оружие, которое, по словам его сторонников, лучше в использовании и более эффективно как сдерживающий фактор. Тут нет ничего нового", — пишут авторы статьи.
Они отмечают, что запуск ракеты Trident с маломощным ядерным зарядом нельзя отличить от пуска ракеты со стратегической боеголовкой. В таком случае использовать маломощные заряды против России так же немыслимо, как и стратегические, пишут они.
При этом авторы считают, что, несмотря на разговоры о России, в действительности маломощные заряды могут быть применены как средство первого ядерного удара по КНДР или Ирану. В американской ядерной стратегии говорится о намерении "расширить возможности по ответу на ядерные или неядерные стратегические атаки", что открывает путь к нанесению ядерного удара первыми.
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