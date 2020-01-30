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Банки будут быстрее уведомлять приставов об аресте счетов должников
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РИА Новости

Банки будут быстрее уведомлять приставов об аресте счетов должников

07:11 30.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРаботник финансовой сферы
Работник финансовой сферы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Работник финансовой сферы. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В России вступает в силу закон, направленный на оптимизацию порядка уведомления банками судебного пристава-исполнителя о реквизитах счетов должника.
Соответствующие изменения в закон "Об исполнительном производстве" был подготовлен Минюстом России и 2 августа 2019 года подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Документ вступает в силу 30 января.
Ранее в Минюсте сообщали, что отсутствие до настоящего времени единых требований к форматам сообщений между ФССП России и кредитными организациями не позволяло банкам оперативно уведомлять судебных приставов об исполнении постановлений о наложении ареста на денежные средства должников.
В связи с этим ФССП наделяется полномочиями по согласованию с Центробанком на утверждение требований к сообщению на бумажном носителе, а также по согласованию с Центробанком и Минкомсвязи – на утверждение требований к формату сообщения в форме электронного документа.
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Министерство юстиции РФФедеральная служба судебных приставов РФРоссияЭкономика
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