Все вузы Приморья продлили каникулы для китайских студентов

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Все шесть вузов Все шесть вузов Приморья , где учатся иностранные студенты, до 1 марта продлили для них каникулы, сообщает правительство региона.

"Все вузы Приморья приняли решение продлить каникулы для студентов из КНР до 1 марта 2020 года", - говорится в сообщении правительства в Instagram

В аккаунте опубликовано видео с совещания, где руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская отмечает, что, вероятно, все вузы временно будут использовать дистанционное обучение для иностранцев.

"Мы получили информацию, что все шесть вузов, где обучаются иностранные студенты, приняли решение о продлении каникул для иностранных студентов до 1 марта 2020. Вероятно, будут применять дистанционные формы обучения", - сказала Детковская.

Руководство Владивостокского университета экономики и сервиса во Владивостоке в четверг сообщило, что в связи с ситуацией с коронавирусом до 1 марта обеспечит дистанционное обучение китайским студентам. Ранее в Дальневосточном федеральном университете сообщили, что также рекомендуют китайским студентам возвращаться во Владивосток с каникул не ранее 1 марта. По приезде их поселят в отдельные общежития, чтобы было проще контролировать их состояние.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.