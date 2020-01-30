СФ рассмотрит избрание Святенко председателем комитета по соцполитике

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит в четверг на заседании вопрос об избрании на должность председателя комитета палаты по социальной политике депутата Мосгордумы Инны Святенко, ставшей сенатором в сентябре 2019 года, следует из повестки заседания Совфеда на сайте палаты.
В Мосгордуме Святенко возглавляла комиссию по безопасности.
Пост председателя социального комитета СФ занимал с 2011 года Валерий Рязанский. Как следует из размещённой на сайте Совфеда повестки, в четверг сенаторы рассмотрят его избрание первым зампредом комитета.