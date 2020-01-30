Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T11:29+0300
https://ria.ru/20200130/1564039011.html
СФ рассмотрит избрание Святенко председателем комитета по соцполитике
https://cdn22.img.ria.ru/images/156239/18/1562391881_0:208:2200:1446_1036x0_80_0_0_a83410e7b269081d7a5a6524c2f8efc1.jpg
РИА Новости

СФ рассмотрит избрание Святенко председателем комитета по соцполитике

07:04 30.01.2020 (обновлено: 11:29 30.01.2020)
233
© РИА Новости / Владимир ТрефиловИнна Святенко на пресс-конференции в агентстве РИА Новости
Инна Святенко на пресс-конференции в агентстве РИА Новости
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Инна Святенко на пресс-конференции в агентстве РИА Новости. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит в четверг на заседании вопрос об избрании на должность председателя комитета палаты по социальной политике депутата Мосгордумы Инны Святенко, ставшей сенатором в сентябре 2019 года, следует из повестки заседания Совфеда на сайте палаты.
В Мосгордуме Святенко возглавляла комиссию по безопасности.
Пост председателя социального комитета СФ занимал с 2011 года Валерий Рязанский. Как следует из размещённой на сайте Совфеда повестки, в четверг сенаторы рассмотрят его избрание первым зампредом комитета.
Руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин
05:36
Глава ФТС расскажет сенаторам о совершенствовании администрирования
210004
Обсудить 0
Инна СвятенкоСовет Федерации РФМосковская городская думаПолитика
Рекомендуем
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Ленинградской области подросток пытался покончить с собой
Мужчина открывает дверь автомобиля
МВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
В Киеве прокомментировали возвращение российской делегации в ПАСЕ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко назвала условие для вступления в силу поправок в Конституцию
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Эксперт рассказал об "отвратительном" поведении экс-главы Чувашии
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума может перенести второе чтение проекта об изменении Конституции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назначил Василия Черемискина своим референтом
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет заседание совета по местному самоуправлению
Города России. Чебоксары
Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Вице-премьер Оверчук будет представлять Россию в Совете ЕЭК
Руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин
Глава ФТС расскажет сенаторам о совершенствовании администрирования
Депутат Олег Николаев
Николаев назвал сроки назначения своего преемника в Госдуме
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Совфед примет отдельное постановление о поправках в Конституцию
Участница митинга в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге
"Коммунисты России" хотят создать всероссийскую женскую организацию
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назначал Александра Егоричева замглавы ФНС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:12Нетаньяху заявил, что хотел бы услышать мнение Путина по "сделке века"
12:12Мишустин поручил правительству доложить об исполнении поручений Путина
12:11Мишустин раскритиковал информационную подачу по размеру МРОТ
12:10Мишустин рассказал о распределении обязанностей между вице-премьерами
12:10СК проверит данные о зажатой в дверях маршрутки тверской пенсионерке
12:09Путин предложил Нетаньяху обсудить двусторонние отношения
12:08Глава Ставрополья призвал не верить слухам о коронавирусе в регионе
12:07Концерт Элджея в Челябинске перенесли после жалоб родителей
12:07Экс-глава Чувашии поблагодарил жителей республики за критику
12:05Краснов поддержал идею закрепить в Конституции отчет генпрокурора
12:05В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
12:01Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
11:48Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
11:48Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены
Лента новостейМолния