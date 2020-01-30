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В Японии подтвердили случай заражения коронавирусом внутри страны
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РИА Новости

В Японии подтвердили случай заражения коронавирусом внутри страны

06:42 30.01.2020
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© AP Photo / Kin CheungПассажиры на вокзале в Гонконге
Пассажиры на вокзале в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
Пассажиры на вокзале в Гонконге
ТОКИО, 28 янв - РИА Новости. Власти Японии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом в стране, не связанный с поездками в Китай, сообщило во вторник агентство Киодо.
По его данным, министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии Кацунобу Като заявил, что этот случай не имеет отношения к лицам, прибывшим недавно из Китая.
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Речь идет о водителе автобуса, который никогда не был в китайском городе Ухань, откуда началось распространение вируса, вызывающего смертельно опасную пневмонию. Вместе с тем, он возил две группы китайских туристов из Уханя в начале января.
Всего в Японии насчитывается теперь 11 инфицированных.
Водитель автобуса был госпитализирован с диагнозом пневмония в минувшую субботу в городе Нара под Киото. Власти проверяют состояние лиц, с которыми контактировал этот и другие заболевшие.
По последним данным, число заразившихся пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии. -0-
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Распространение нового коронавирусаКитайЯпонияУханьВ мире
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