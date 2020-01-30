В Японии подтвердили случай заражения коронавирусом внутри страны

Пассажиры на вокзале в Гонконге

Пассажиры на вокзале в Гонконге

© AP Photo / Kin Cheung Пассажиры на вокзале в Гонконге

ТОКИО, 28 янв - РИА Новости. Власти Власти Японии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом в стране, не связанный с поездками в Китай, сообщило во вторник агентство Киодо

По его данным, министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии Кацунобу Като заявил, что этот случай не имеет отношения к лицам, прибывшим недавно из Китая

Речь идет о водителе автобуса, который никогда не был в китайском городе Ухань , откуда началось распространение вируса, вызывающего смертельно опасную пневмонию. Вместе с тем, он возил две группы китайских туристов из Уханя в начале января.

Всего в Японии насчитывается теперь 11 инфицированных.

Водитель автобуса был госпитализирован с диагнозом пневмония в минувшую субботу в городе Нара под Киото. Власти проверяют состояние лиц, с которыми контактировал этот и другие заболевшие.