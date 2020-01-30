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Facebook выплатит более $500 млн из-за иска о распознавании лиц
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РИА Новости

Facebook выплатит более $500 млн из-за иска о распознавании лиц

06:36 30.01.2020 (обновлено: 07:09 30.01.2020)
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© AP Photo / dapd, Joerg KochЛоготип социальной сети Facebook
Логотип социальной сети Facebook
© AP Photo / dapd, Joerg Koch
Логотип социальной сети Facebook. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв РИА Новости. Американская компания Facebook согласилась выплатить 550 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска жителей штата Иллинойс по поводу использования технологии распознавания лиц, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление компании.
Ранее сообщалось, что Facebook больше не будет автоматически использовать в социальной сети технологию распознавания лиц.
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Сообщается, что в соответствии с соглашения Facebook выплатит 550 миллионов долларов соответствующим пользователям из Иллинойса и оплатит судебные издержки истцов. Отмечается, что компания разгласила соглашение как часть квартальных финансовых результатов.
Финансовый директор Facebook Дэвид Венер подчеркнул, что компания "решила достичь урегулирования в интересах сообщества и своих акционеров".
В 2015 году жители штата Иллинойс подали коллективный иск против Facebook, обвинив компанию в нарушении закона из-за использования технологии распознавания лиц для сбора биометрических данных. В августе 2019 года федеральный апелляционный суд в США отклонил попытку Facebook оспорить подачу коллективного иска. Решение апелляционного суда ставит компанию под угрозу возможной выплаты миллиардов долларов в пользу жителей Иллинойса.
Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом. Штаб-квартира Facebook находится в Калифорнии. Facebook владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger, Instagram, WhatsApp.
Остаться незамеченным: что не так с системой распознавания лиц?
17 января, 18:33Слышали новость
Остаться незамеченным: что не так с системой распознавания лиц?
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ИллинойсСШАFacebook, Inc.ТехнологииВ мире
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