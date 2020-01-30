СМИ: Сеул и КНДР временно закроют бюро в Кэсоне из-за коронавируса

СЕУЛ, 30 янв - РИА Новости. Южная Корея и КНДР временно закроют координационное бюро в городе Кэсон из-за коронавируса, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник в министерстве объединения Республики Корея.

Решение приостановить работу в офисе, пока эпидемия вируса не спадет, было принято на совещании глав рабочих групп бюро с обеих сторон.

Решение об открытии бюро в индустриальном комплексе Кэсон для обеспечения в полной мере гражданских обменов было принято в ходе саммита лидеров Южной Кореи и КНДР 27 апреля 2018 года. В работе бюро задействовано 20 человек со стороны Южной Кореи и около 15-20 человек со стороны КНДР.

На данный момент в бюро находятся 58 южнокорейских граждан: 17 сотрудников бюро и 41 человек из поддерживающего персонала.

"Хотя южнокорейские сотрудники вернутся из бюро, Сеул и Пхеньян создадут отдельные телефонные и факс-линии, чтобы продолжать координационную работу бюро ", - заявил чиновник из министерства объединения.

Ранее министерство объединения Южной Кореи сообщало, что КНДР попросила южнокорейских чиновников в координационном бюро носить медицинские маски.

КНДР объявила о запуске "национальной чрезвычайной карантинной системы" и ввела всевозможные меры для предотвращения распространения коронавируса на своей территории. Власти КНДР закрыли границу с Китаем и приняли решение изолировать для медицинского обследования в течение одного месяца всех иностранцев, включая сотрудников дипмиссий, прибывающих из Китая даже через другие страны.

Все рейсы авиакомпании Air China из Китая в КНДР на февраль отменены, полеты корейской Air Koryo после 4 февраля пока под вопросом. Северная Корея также организовала региональные диспетчерские пункты по всей стране, чтобы следить за выполнением мер по предотвращению распространения вируса.

Южная Корея зарегистрировала уже четыре случая заражения коронавирусом, 28 человек проходят проверку, еще 155 были проверены, но не показали наличие вируса. Сейчас медики проверяют еще около трех тысяч человек, которые вернулись из зараженных регионов Китая с 14 января, чтобы убедиться, что среди них нет носителей вируса в инкубационном периоде.