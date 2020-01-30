Twitter упростит процесс подачи жалоб на дезинформацию о выборах в США

"По мере того, как идут праймериз президентских выборов, мы принимаем дополнительные усилия для защиты дискуссий в обществе", - заявил Карлос Монье, директор Twitter по публичным политическим вопросам.

Пользователи смогут жаловаться на твиты с предполагаемой дезинформацией так же, как это уже делается в случаях с приставаниями, спамом или заявлениями пользователей о намерении причинить себе вред. Помимо дезинформации, Twitter будет рассматривать возможные попытки не допустить избирателей к голосованию.