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2020-01-30T08:23+0300
https://ria.ru/20200130/1564038579.html
Twitter упростит процесс подачи жалоб на дезинформацию о выборах в США
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РИА Новости

Twitter упростит процесс подачи жалоб на дезинформацию о выборах в США

06:23 30.01.2020 (обновлено: 08:23 30.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкTwitter
Twitter
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Twitter. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Социальная сеть Twitter упростит процесс обращения с жалобой на дезинформацию в преддверии выборов в США в ноябре, говорится в заявлении компании.
"По мере того, как идут праймериз президентских выборов, мы принимаем дополнительные усилия для защиты дискуссий в обществе", - заявил Карлос Монье, директор Twitter по публичным политическим вопросам.
Пользователи смогут жаловаться на твиты с предполагаемой дезинформацией так же, как это уже делается в случаях с приставаниями, спамом или заявлениями пользователей о намерении причинить себе вред. Помимо дезинформации, Twitter будет рассматривать возможные попытки не допустить избирателей к голосованию.
Данный инструмент будет применяться в США впервые.
В 2019 году соцсеть уже запретила любую политическую рекламу на выборах 2020 года, за что ее раскритиковали политики в США.
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