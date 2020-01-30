Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T06:21+0300
https://ria.ru/20200130/1564038552.html
В портах Приморья усилили контроль из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/156230/10/1562301008_0:0:3048:1716_1036x0_80_0_0_00c2555e03ba82ac7f5f831adf027f7b.jpg
РИА Новости

В портах Приморья усилили контроль из-за коронавируса

06:21 30.01.2020
183
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГород Находка в Приморском крае
Город Находка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Город Находка в Приморском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Находкинская таможня усилила меры контроля в портах Приморья за состоянием прибывающих из Юго-Восточной Азии из-за ситуации с коронавирусом, сообщает таможня.
"В портах Приморья Находкинская таможня усилила меры по предотвращению распространения коронавируса. Находкинские таможенники совместно с государственными контролирующими органами усилили контроль за состоянием граждан, прибывающих в морские пункты пропуска из Юго-Восточной Азии. Принимаются все меры по предотвращения проникновения коронавирусной инфекции на территорию России", - говорится в сообщении.
По данным начальника Находкинской таможни Константина Бондарева, с начала 2020 года из Китая в контролируемые таможней пункты пропуска прибыло 56 морских судов. Пассажиры на них не прибывали.
Контроль за состоянием моряков таможенники ведут вместе с представителями Роспотребнадзора. Должностные лица таможни соблюдают санитарно-противоэпидемический режим: ознакомлены с рекомендациями по профилактике коронавируса, в пунктах пропуска используются защитные маски, стерильные перчатки и антисептик.
Пассажиры у поезда Сапсан на Ленинградском вокзале Москвы
Вчера, 21:21
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
В подчинении Находкинской таможни находятся четыре таможенных поста в морских портах Восточный, Находка, Ольга и Пластун
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на форуме Россия - Африка в Сочи
Вчера, 21:46
Глава Роспотребнадзора назвала меры по защите от коронавируса полными
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЮго-Восточная АзияРоспотребнадзорНаходкаПриморский край
Рекомендуем
Торговое судно SS Cotopaxi
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Конституция Российской Федерации
Песков прокомментировал идею ввести термин "Верховный правитель"
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Михаил Фридман
Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Эксперт рассказал об "отвратительном" поведении экс-главы Чувашии
Поиски пропавшего подростка в Смоленской области
В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп
Игорь Новиков
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
Компрессорная станция
России грозит плохой триумф: обогнать США и Европу по ценам на газ
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров предложил назвать районы Грозного в честь чеченских героев
Мужчина в защитной маске в метро Шанхая
СМИ: китайские ученые нашли вещество, способное сдерживать коронавирус
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек
На месте ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Стоп-кадр видео
Число погибших в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону выросло до двух
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проводит совещание по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ
Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:11Мишустин раскритиковал информационную подачу по размеру МРОТ
12:10Мишустин рассказал о распределении обязанностей между вице-премьерами
12:10СК проверит данные о зажатой в дверях маршрутки тверской пенсионерке
12:09Путин предложил Нетаньяху обсудить двусторонние отношения
12:08Глава Ставрополья призвал не верить слухам о коронавирусе в регионе
12:07Концерт Элджея в Челябинске перенесли после жалоб родителей
12:07Экс-глава Чувашии поблагодарил жителей республики за критику
12:05Краснов поддержал идею закрепить в Конституции отчет генпрокурора
12:05В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
12:01Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
11:48Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
11:48Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены
11:43Патриарх призвал верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве
11:43В Минздраве рассказали, кто менее восприимчив к новому коронавирусу
Лента новостейМолния