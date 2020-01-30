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Белый дом пытается задержать возможную публикацию книги Болтона
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РИА Новости

Белый дом пытается задержать возможную публикацию книги Болтона

06:17 30.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжон Болтон
Джон Болтон
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Белый дом предпринял в среду попытку задержать возможные показания на процессе по импичменту и публикацию книги экс-советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.
Директор по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт написала письмо адвокатам Болтона, в котором отмечает, что в неопубликованной книге экс-советника есть "значительное количество засекреченной информации". Письмо Найт опубликовал телеканал MSNBC.
Болт от Болтона. Экс-советник Трампа сыграл на стороне демократов
28 января, 16:45Акценты
Болт от Болтона. Экс-советник Трампа сыграл на стороне демократовДаже самоуверенные адвокаты Трампа вдруг заволновались. Признаются, что теперь им гораздо сложнее спасти клиента от импичмента в сенате. Большинство в нем у республиканцев. Но Болтон ведь тоже республиканец.
Белый дом заявил, что разглашение секретной информации может повредить безопасности страны.
"Часть этой информации находится на уровне "совершенно секретно"... Согласно федеральному закону и заявлениям о неразглашении, которые подписал ваш клиент в качестве условия доступа к секретной информации, данная рукопись не может быть опубликована или каким-то образом еще обнародована без удаления секретной информации", - заявляет Найт.
В свою очередь адвокат Болтона Чарльз Купер заявил, что не согласен с этими заявлениями.
"Мы не считаем, что какая-либо информация (в книге) может быть сочтена секретной", - ответил Купер Белому дому.
Джон Болтон
28 января, 01:12
Офис Пенса опроверг заявления Болтона по Украине
Болтон может стать ключевым свидетелем на процессе по импичменту в сенате. Ранее в прессу просочились подробности книги Болтона, где он говорит, что Трамп действительно задерживал военную помощь Украине, ожидая в обмен на нее политических услуг в виде расследования против своего политического противника — Джо Байдена. Именно на этом предположении строится импичмент, который был вынесен Трампу в палате представителей и рассматривается в сенате.
Демократы требуют вызвать свидетелей на суд в сенат, республиканцы выступают за проведение быстрого процесса по импичменту, заявляя, что всех необходимых свидетелей демократы уже запросили в ходе разбирательства в палате представителей. Республиканцы намерены оправдать Трампа.
Удастся ли демократам добиться вызова свидетелей, включая Болтона, остается неясным.
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