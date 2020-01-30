Белый дом пытается задержать возможную публикацию книги Болтона

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Белый дом предпринял в среду попытку задержать возможные показания на процессе по Белый дом предпринял в среду попытку задержать возможные показания на процессе по импичменту и публикацию книги экс-советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Директор по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт написала письмо адвокатам Болтона , в котором отмечает, что в неопубликованной книге экс-советника есть "значительное количество засекреченной информации". Письмо Найт опубликовал телеканал MSNBC.

Белый дом заявил, что разглашение секретной информации может повредить безопасности страны.

"Часть этой информации находится на уровне "совершенно секретно"... Согласно федеральному закону и заявлениям о неразглашении, которые подписал ваш клиент в качестве условия доступа к секретной информации, данная рукопись не может быть опубликована или каким-то образом еще обнародована без удаления секретной информации", - заявляет Найт.

В свою очередь адвокат Болтона Чарльз Купер заявил, что не согласен с этими заявлениями.

"Мы не считаем, что какая-либо информация (в книге) может быть сочтена секретной", - ответил Купер Белому дому.

Болтон может стать ключевым свидетелем на процессе по импичменту в сенате. Ранее в прессу просочились подробности книги Болтона, где он говорит, что Трамп действительно задерживал военную помощь Украине, ожидая в обмен на нее политических услуг в виде расследования против своего политического противника — Джо Байдена. Именно на этом предположении строится импичмент, который был вынесен Трампу в палате представителей и рассматривается в сенате.

Демократы требуют вызвать свидетелей на суд в сенат, республиканцы выступают за проведение быстрого процесса по импичменту, заявляя, что всех необходимых свидетелей демократы уже запросили в ходе разбирательства в палате представителей. Республиканцы намерены оправдать Трампа.