МВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. В МВД России раскрыли наиболее распространенные у злоумышленников способы угонов автомобилей.

"В настоящее время наиболее распространенными способами хищения автомобилей являются: взлом замков дверей и замка зажигания с помощью механических приспособлений (проворотов); разбитие бокового стекла для проникновения в салон и использование проворота замка зажигания или дубликата ключа зажигания; применение специальных радиоэлектронных средств для проникновения в салон автомобиля, запуска двигателя, блокирования охранных систем", - сообщили РИА Новости в МВД в ответ на соответствующий запрос.

Иногда для таких преступлений используются ключи, похищенные у автовладельца путем подмены при осмотре продаваемого автомобиля.

"Хранение на уличных парковках транспортных средств, не оборудованных охранными комплексами, включающими в себя механические и электронные устройства, препятствующие несанкционированному доступу в салон и запуску двигателя, является одним из основных условий выбора преступниками автомобиля для его похищения", - добавляют в ведомстве.

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В МВД уточнили, что эффективность работы охранных систем зачастую зависит не от их стоимости и производителя, а от индивидуального подхода при установке на конкретный автомобиль.