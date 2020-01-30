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2020-01-30T10:24+0300
https://ria.ru/20200130/1564038472.html
МВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей
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РИА Новости

МВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей

06:12 30.01.2020 (обновлено: 10:24 30.01.2020)
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© Depositphotos / KzenonМужчина открывает дверь автомобиля
Мужчина открывает дверь автомобиля
© Depositphotos / Kzenon
Мужчина открывает дверь автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. В МВД России раскрыли наиболее распространенные у злоумышленников способы угонов автомобилей.
"В настоящее время наиболее распространенными способами хищения автомобилей являются: взлом замков дверей и замка зажигания с помощью механических приспособлений (проворотов); разбитие бокового стекла для проникновения в салон и использование проворота замка зажигания или дубликата ключа зажигания; применение специальных радиоэлектронных средств для проникновения в салон автомобиля, запуска двигателя, блокирования охранных систем", - сообщили РИА Новости в МВД в ответ на соответствующий запрос.
Иногда для таких преступлений используются ключи, похищенные у автовладельца путем подмены при осмотре продаваемого автомобиля.
"Хранение на уличных парковках транспортных средств, не оборудованных охранными комплексами, включающими в себя механические и электронные устройства, препятствующие несанкционированному доступу в салон и запуску двигателя, является одним из основных условий выбора преступниками автомобиля для его похищения", - добавляют в ведомстве.
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В МВД уточнили, что эффективность работы охранных систем зачастую зависит не от их стоимости и производителя, а от индивидуального подхода при установке на конкретный автомобиль.
По данным МВД России, итоги 2019 года характеризуются снижением более чем на 14% числа зарегистрированных краж автомобилей. За истекший год в стране зарегистрировано около 20 тысяч таких преступлений.
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