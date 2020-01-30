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2020-01-30T06:09+0300
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В Киеве прокомментировали возвращение российской делегации в ПАСЕ
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РИА Новости

В Киеве прокомментировали возвращение российской делегации в ПАСЕ

06:09 30.01.2020
8437
© Доминик БутенЗимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
© Доминик Бутен
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
КИЕВ, 29 янв – РИА Новости. Нынешнее голосование за ратификацию полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не решает, а усугубляет кризис в организации, считает глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.
ПАСЕ в среду ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме.

"Я считаю, что нынешнее голосование не решает, а усугубляет кризис в Организации. Повторять мантру о диалоге с государством-агрессором - это путь в никуда. Россияне в ПАСЕ показывают, что европейские ценности, права человека, мир и демократия для них - это пустой звук. Они говорят на языке угроз, ультиматумов и пропаганды", - написала Ясько на странице в Facebook.

Она отметила, что результаты голосования не стали удивлением для украинской делегации. По ее словам, украинская делегация будет "профессионально работать в ПАСЕ", следить "чтобы Россия не использовала трибуну ПАСЕ для распространения фейков и пропаганды".
"Мы продолжим работать с позитивной повесткой дня вместе с партнерами, друзьями и единомышленниками. Наша цель неизменна - восстановление авторитета СЕ, укрепление прав человека, демократии и верховенства права", - написала Ясько.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Руководитель российской делегации в ПАСК, заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
01:32
Толстой заявил о страхе Украины и Грузии от контакта с Россией в ПАСЕ
314810657
Обсудить 6
Елизавета ЯськоВозвращение России в ПАСЕВерховная Рада УкраиныПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да, небратья-украинцы, большинство в Европе не поддерживают вашу антироссийскую истерику. Да и от вас, честно говоря, уже все устали. Придётся это проглотить и как-то жить с этим дальше.
30 января, 06:53
АКАНДРЕЙ КОННИН
3030000
Ось цэ зрада!
30 января, 07:21
Naum Vygodsky
640000
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