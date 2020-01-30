В Киеве прокомментировали возвращение российской делегации в ПАСЕ

"Я считаю, что нынешнее голосование не решает, а усугубляет кризис в Организации. Повторять мантру о диалоге с государством-агрессором - это путь в никуда. Россияне в ПАСЕ показывают, что европейские ценности, права человека, мир и демократия для них - это пустой звук. Они говорят на языке угроз, ультиматумов и пропаганды", - написала Ясько на странице в Facebook.