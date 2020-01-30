В Киеве прокомментировали возвращение российской делегации в ПАСЕ

КИЕВ, 29 янв – РИА Новости. Нынешнее голосование за ратификацию полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не решает, а усугубляет кризис в организации, считает глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.
ПАСЕ в среду ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме.
"Я считаю, что нынешнее голосование не решает, а усугубляет кризис в Организации. Повторять мантру о диалоге с государством-агрессором - это путь в никуда. Россияне в ПАСЕ показывают, что европейские ценности, права человека, мир и демократия для них - это пустой звук. Они говорят на языке угроз, ультиматумов и пропаганды", - написала Ясько на странице в Facebook.
Она отметила, что результаты голосования не стали удивлением для украинской делегации. По ее словам, украинская делегация будет "профессионально работать в ПАСЕ", следить "чтобы Россия не использовала трибуну ПАСЕ для распространения фейков и пропаганды".
"Мы продолжим работать с позитивной повесткой дня вместе с партнерами, друзьями и единомышленниками. Наша цель неизменна - восстановление авторитета СЕ, укрепление прав человека, демократии и верховенства права", - написала Ясько.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.