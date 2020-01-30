Отец Ассанжа рассказал о состоянии сына в тюрьме

ЛОНДОН, 30 янв — РИА Новости. Отец основателя WikiLeaks Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил в интервью Sputnik , что заключенные британской тюрьмы строгого режима Белмарш более порядочны, чем правительств четырех стран.

Подтвердив, что слышал о том, что недавно его сына перевели из одиночной камеры благодаря усилиям адвокатов и трех заключенных, Шиптон сказал: "Это удивительно, что у заключенных больше порядочности, чем у четырех правительств: Великобритании , Швеции, Австралии и США. Заключенные подают прошения о переводе Джулиана из одиночной камеры в компанию. Это потрясающе!"

Шиптон рассказал, что около трех недель назад звонил жене одного из просителей и благодарил за поддержку, оказанную Ассанжу.

Интервью было записано в поезде по дороге в Белмарш, где у Шиптона была назначена встреча с сыном. За последние годы отец Ассанжа летал из Австралии в Великобританию порядка 30 раз. В последний раз он виделся с сыном около двух месяцев назад. Состояние Ассанжа он назвал плачевным.

"Диагноз Мельцера (специальный докладчик ООН по пыткам Нельс Мельцер. — Прим. ред.) и врачей — 160 врачей — их диагноз довольно точный", — сказал он.

Рассказывая о тогдашней беседе, Шиптон отметил, что немалая часть его разговоров с сыном посвящена житейским, бытовым темам.

"Вообще за последние десять лет у нас обоих развилась любовь к сплетням, поскольку изоляция Джулиана означает, что для него становится действительно интересным то, что делают обычные люди. Так что мы сплетничаем, говорим о детях и женах, о матерях, о девушках, о других вещах, о друзьях, уже ушедших или ныне живущих. Правда, просто сплетни", — сказал он.

На нынешнюю встречу, тем не менее, у Шиптона были довольно серьезные планы.

"О, я думаю массу вещей, но прежде всего — обсудить убежище где-нибудь в Европе и гуманитарные визы. Также я хотел бы поинтересоваться у Джулиана, заинтересован ли он в каком-либо судебном разбирательстве, подобном делу семьи Хассана Диаба, которая судится с французским и канадским правительствами на 90 миллионов долларов", — рассказал он.

По мнению Шиптона, США "постоянно выдвигают новые обвинения, чтобы продолжить юридическое похищение" Ассанжа, что, с его точки зрения, идет в русле американской политики последних лет.

Отвечая на вопрос, каково ему, как отцу, проходить через подобные испытания, Шиптон признался, что в борьбе за сына он становится только сильней.

"О... Ну, это подталкивает... Чем громче оскорбления в адрес Джулиана и членов моей семьи, тем сильнее и решительнее я становлюсь. Так что я больше не обращаю внимания на обстоятельства и думаю, что другие отцы и матери, конечно, поймут это чувство, когда ты не учитываешь возможные последствия для себя. Чего бы это ни стоило, ты это делаешь. Не слишком драматизируя, ты просто не обращаешь внимания", — отметил он.

На вопрос, что бы он хотел рассказать миру о своем сыне, Джон Шиптон ответил просто: "Только о его мужестве и добросовестности принести в дар обычным людям по всему миру доступ к информации о деятельности правительств, к точным фактам, чтобы они могли оценить их, обсудить между собой и прийти к пониманию, стоит ли доверять правительствам или нет".

Дело Ассанжа

Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан во время боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2010 году в Швеции его обвинили в изнасиловании и домогательствах. Ассанж все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, потом возобновили, а в минувшем ноябре опять закрыли.

С июня 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля прошлого года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.