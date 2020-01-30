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В Ираке двое военнослужащих погибли при нападении боевиков ИГ*
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РИА Новости

В Ираке двое военнослужащих погибли при нападении боевиков ИГ*

05:53 30.01.2020
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© РИА Новости / Рафаэль Даминов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие иракской армии
Военнослужащие иракской армии
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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Военнослужащие иракской армии. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Двое иракских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) в провинции Киркук на севере Ирака, говорится в заявлении пресс-службы иракских органов безопасности.
"Двое военнослужащих четвертой роты первого батальона 45 бригады погибли после того, как члены террористических формирований ИГ атаковали принадлежащий роте КПП на основном шоссе Багдад – Дакук в провинции Киркук", - сообщается в заявлении.
В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов ИГ* после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Флаг террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в Багузе, Сирия
21 января, 12:33Сказано в эфире
"Проиграли все что можно". Эксперт о смене руководства ИГ*Британская газета Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*". В эфире радио Sputnik политолог, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов высказал свой взгляд на ситуацию.
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Исламское государствоКиркук (мухафаза)ИракВ мире
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