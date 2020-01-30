В Ираке двое военнослужащих погибли при нападении боевиков ИГ*

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Двое иракских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) в провинции Киркук на севере Ирака, говорится в заявлении пресс-службы иракских органов безопасности.
"Двое военнослужащих четвертой роты первого батальона 45 бригады погибли после того, как члены террористических формирований ИГ атаковали принадлежащий роте КПП на основном шоссе Багдад – Дакук в провинции Киркук", - сообщается в заявлении.
В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов ИГ* после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России