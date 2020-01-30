В Женеве соберется группа по освобождению задержанных в Сирии

"Я рада официально проинформировать Совет Безопасности о том, что впервые рабочая группа по освобождению задержанных и похищенных лиц, а также по передаче тел и идентификации пропавших, в которую входят Иран, Россия, Турция и ООН, соберется в Женеве позднее в феврале", - сказала Матар.
Она отметила, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен будет работать над урегулированием противоречий между сирийскими сторонами и надеется, что у него появится возможность созвать встречу конституционного комитета в ближайшее время.
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