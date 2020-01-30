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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-30T05:44+0300
https://ria.ru/20200130/1564038261.html
В Женеве соберется группа по освобождению задержанных в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/155111/77/1551117725_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_5cced58dcd6630ecc8fec389491f3c78.jpg
РИА Новости

В Женеве соберется группа по освобождению задержанных в Сирии

05:44 30.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на улицы Женевы
Вид на улицы Женевы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Вид на улицы Женевы. Архивное фото
ООН, 30 янв – РИА Новости. Рабочая группа по освобождению задержанных и похищенных лиц в Сирии соберется в феврале в Женеве, заявила заместитель спецпосланника генсека ООН по Сирии Кавла Матар.
"Я рада официально проинформировать Совет Безопасности о том, что впервые рабочая группа по освобождению задержанных и похищенных лиц, а также по передаче тел и идентификации пропавших, в которую входят Иран, Россия, Турция и ООН, соберется в Женеве позднее в феврале", - сказала Матар.
Она отметила, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен будет работать над урегулированием противоречий между сирийскими сторонами и надеется, что у него появится возможность созвать встречу конституционного комитета в ближайшее время.
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Война в СирииГейр ПедерсенЖенева (город)СирияООНВ мире
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