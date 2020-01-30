В Крыму объяснили новые санкции США "ковбойской тактикой"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. США, вводя новые санкции в отношении Крыма, продолжают придерживаться во внешней политике "ковбойской тактики", направленной на усиление международной напряженности, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
США ввели новые индивидуальные санкции по Крыму, а также в отношении российской компании "Гранд Сервис Экспресс", которая занимается железнодорожными перевозками пассажиров между материковой частью России и Крымом через Крымский мост. Среди прочих, под ограничения попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк.
"В отличие от стран Европы, которые уже ощутимо колеблются, как бы по инерции продлевая раз за разом антироссийские санкции, американцы продолжают идти напролом, действуют нагло, беззастенчиво, форсируют эскалацию международной напряженности. Боюсь, что эта ковбойская тактика рано или поздно поссорит США со всем миром", — сказал РИА Новости Молохов.
По его мнению, России не стоит обращать внимание на очередной "пароксизм внешнеполитического маразма" со стороны США.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".