Парламент Эстонии одобрил пенсионную реформу и выразил доверие кабмину

ХЕЛЬСИНКИ, 30 янв - РИА Новости. Парламент Эстонии во втором, заключительном чтении одобрил законопроект о пенсионной реформе и выразил доверие правительству, сообщила в среду пресс-служба высшего законодательного органа республики.
Целью пенсионной реформы является перевод обязательной накопительной пенсии (второй пенсионной ступени) на добровольную основу. Законопроект пенсионной реформы вызвал критику со стороны парламентской оппозиции, ряда политиков и общественных деятелей, поэтому правительство решило связать голосование по законопроекту с голосованием о доверии кабинету министров.
"За одобрение законопроекта о пенсионной реформе и одновременно за доверие правительству проголосовали 56 депутатов, против были 45 народных избранников",- говорится в сообщении.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что преобразование второй пенсионной ступени в добровольную повысит возможности выбора людей и расширит возможности инвестирования, а также усилит конкуренцию между пенсионными фондами. После принятия закона накопленные средства можно будет забрать для использования по собственному усмотрению, оставить в пенсионном фонде или перевести на инвестиционный счет для самостоятельного инвестирования.
По состоянию на сентябрь прошлого года, участниками второй пенсионной ступени являлись примерно 740 тысяч человек. В фондах пенсионной ступени в данный момент хранится около 4,5 миллиарда евро. Средний размер накоплений составляет около шести тысяч евро на одного человека.