Парламент Эстонии одобрил пенсионную реформу и выразил доверие кабмину

И скучно и грустно, и некому. Американцы начали бояться Эстонии Правительственная коалиция в Эстонии складывалась, складывалась — и сложилась. Такая разнообразная, трехликая. Причем на два из этих лиц без слез не взглянешь. Уж на что в США крепкие ребята, а взрыднули.