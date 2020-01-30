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Депутат Госдумы от Севастополя прокомментировал новые санкции США
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РИА Новости

Депутат Госдумы от Севастополя прокомментировал новые санкции США

05:25 30.01.2020
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CC BY-SA 4.0 / Hermes3g / Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g /
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вашингтон отличился оригинальностью, наложив санкции на оператора поездов в Крым "Гранд Сервис Экспресс", но владелец компании был к этому готов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик ("Единая Россия").
Ранее США ввели санкции против восьми граждан Украины и России и российской компании "Гранд Сервис Экспресс" - оператора поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост. Среди прочих под ограничения попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк. До этого они попали в аналогичный список Евросоюза.
"Принятие санкций США вслед за аналогичным решением Евросоюза, но Вашингтон отличился оригинальностью, наложив санкции на компанию-перевозчика... Владелец компании "Гранд Сервис" был готов к введению санкций, но это не повлияло на его решение запустить поезда в Крым. Этот поступок лучше любых слов показывает отношение россиян к инициативам США и их союзников", - сказал депутат.
Белик отметил, что шесть лет антироссийских санкций уже давно не вызывают в нашей стране "какой-то особенной реакции".
"Я нахожусь под международными санкциями уже больше трех лет, это не влияет ни на мою работу, ни на мою жизнь, ни на жизнь моей семьи", - заключил депутат.
Здание Государственной Думы в Москве
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В Госдуме сравнили новые санкции США с оскалом "беззубого пса"
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Гранд Сервис ЭкспрессДмитрий БеликСанкции в отношении РоссииГосдума РФКрымСевастопольРоссияСШАВ мире
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