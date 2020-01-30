Депутат Госдумы от Севастополя прокомментировал новые санкции США

"Принятие санкций США вслед за аналогичным решением Евросоюза, но Вашингтон отличился оригинальностью, наложив санкции на компанию-перевозчика... Владелец компании "Гранд Сервис" был готов к введению санкций, но это не повлияло на его решение запустить поезда в Крым. Этот поступок лучше любых слов показывает отношение россиян к инициативам США и их союзников", - сказал депутат.