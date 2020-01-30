"Ромир" сравнил личную инфляцию россиян с официальной

"Годовые значения дефлятора (индекса личной инфляции — ред.) и инфляции, то есть накопленные за период с января по декабрь, составили 2,9% и 3% соответственно. В декабре вектор дефлятора разошелся с официальным показателем инфляции Росстата: индекс показал снижение — минус 0,22%, а инфляция — рост 0,36%", — отмечается в исследовании.

Основным драйвером снижения показателя в декабре стали цены на товары, они продемонстрировали снижение на 0,71%. "Рост цен, несмотря на повышение НДС, которое должно было существенно сказаться на инфляции, оказался одним из самых низких за последние годы, ниже он был только в 2017 году", — отмечают эксперты. Кроме того, цены на услуги в прошлом месяце несколько выросли — на 0,08%, а цены на бензин оказались стабильны.