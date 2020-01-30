Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T06:54+0300
https://ria.ru/20200130/1564038037.html
"Ромир" сравнил личную инфляцию россиян с официальной
https://cdn21.img.ria.ru/images/152888/15/1528881521_179:0:3072:1627_1036x0_80_0_0_4f897f4a225b35670f549ef40121c662.jpg
РИА Новости

"Ромир" сравнил личную инфляцию россиян с официальной

05:17 30.01.2020 (обновлено: 06:54 30.01.2020)
3653
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Личная инфляция граждан России в 2019 году оказалась почти на уровне официального темпа роста цен, а в декабре была ниже официальной инфляции, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Годовые значения дефлятора (индекса личной инфляции — ред.) и инфляции, то есть накопленные за период с января по декабрь, составили 2,9% и 3% соответственно. В декабре вектор дефлятора разошелся с официальным показателем инфляции Росстата: индекс показал снижение — минус 0,22%, а инфляция — рост 0,36%", — отмечается в исследовании.

Несовпадение показателей в декабре 2019 года вызвано тем, что в индексе личной инфляции отражены предновогодние скидки и распродажи.
Основным драйвером снижения показателя в декабре стали цены на товары, они продемонстрировали снижение на 0,71%. "Рост цен, несмотря на повышение НДС, которое должно было существенно сказаться на инфляции, оказался одним из самых низких за последние годы, ниже он был только в 2017 году", — отмечают эксперты. Кроме того, цены на услуги в прошлом месяце несколько выросли — на 0,08%, а цены на бензин оказались стабильны.
Дефлятор "Ромира" рассчитывается на основе данных о фактически совершенных покупках, поэтому этот индекс может отражать среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя. В основе расчетной методики лежат данные, полученные при помощи скан-панели домохозяйств: информация о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах.
Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
15 января, 12:43Послание президента России Федеральному собранию
Путин отметил низкий уровень инфляции в России
69101372
Обсудить 2
РомирРосстатРоссияИнфляцияЭкономика
Рекомендуем
Торговое судно SS Cotopaxi
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Конституция Российской Федерации
Песков прокомментировал идею ввести термин "Верховный правитель"
Михаил Фридман
Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Эксперт рассказал об "отвратительном" поведении экс-главы Чувашии
Компрессорная станция
России грозит плохой триумф: обогнать США и Европу по ценам на газ
Игорь Новиков
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
Поиски пропавшего подростка в Смоленской области
В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп
Биг Мак
Эксперты сравнили стоимость бигмака сейчас и 30 лет назад
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
В Киеве прокомментировали возвращение российской делегации в ПАСЕ
Нефтеперерабатывающий завод ООО Нафтан, расположенный в белорусском городе Новополоцке
Белорусским НПЗ предрекли крах из-за замены российской нефти
Истребитель Т-50 (Су-57)
"Раптор" больше не ровня: каким будет новый российский истребитель
Освобождение советскими войсками узников концлагеря Аушвиц
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:10СК проверит данные о зажатой в дверях маршрутки тверской пенсионерке
12:09Путин предложил Нетаньяху обсудить двусторонние отношения
12:08Глава Ставрополья призвал не верить слухам о коронавирусе в регионе
12:07Концерт Элджея в Челябинске перенесли после жалоб родителей
12:07Экс-глава Чувашии поблагодарил жителей республики за критику
12:05Краснов поддержал идею закрепить в Конституции отчет генпрокурора
12:05В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
12:01Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
11:48Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
11:48Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены
11:43Патриарх призвал верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве
11:43В Минздраве рассказали, кто менее восприимчив к новому коронавирусу
11:42На Филиппинах выявили первый случай заражения новым коронавирусом
11:41Россия выделит до 20 миллионов долларов фонду ООН на помощь Сирии
Лента новостейМолния