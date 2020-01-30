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Эксперты сравнили стоимость бигмака сейчас и 30 лет назад
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РИА Новости

Эксперты сравнили стоимость бигмака сейчас и 30 лет назад

05:13 30.01.2020 (обновлено: 09:51 30.01.2020)
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© pointnshootБиг Мак
Биг Мак
© pointnshoot
Биг Мак. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Средний россиянин на свою зарплату может купить в ресторане McDonald's почти в пять раз больше гамбургеров и в четыре раза больше бигмаков, чем 30 лет назад, подсчитало РИА Новости. Впрочем, сложно делать вывод о том, является ли это показателем роста благосостояния граждан, — эксперты указывают, что на это влияют и другие факторы.
Первый ресторан McDonald's в Москве открылся 31 января 1990 года. Тогда гамбургер в ресторане стоил 1,5 рубля, а бигмак — 3,75 рубля. По данным сайта сети ресторанов, сейчас стоимость гамбургера в McDonald's — 48 рублей, а бигмака — 135 рублей (в разных городах цена может отличаться на несколько рублей).
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В свою очередь, по данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работника в РСФСР в 1990 году составляла 303 рубля, а в ноябре 2019 года номинальная начисленная зарплата в России составляла 46 285 рублей. Это означает, что средний житель России в год открытия первого McDonald's в СССР на свою зарплату мог купить 202 гамбургера или 80 бигмаков, а сейчас — 964 гамбургера или 342 бигмака.
Проректор ГУУ Ксения Екимова напомнила, что для определения паритета покупательской способности используется "индекс бигмака", где валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах по соотношению обмена на бургер.

"Можно ли сказать, что в сравнении с СССР мы стали жить лучше? Наверное, то, что фастфуд стал доступней, — это факт, который показывает, как снизилась себестоимость затрат на продукты, входящие в гамбургер, в России в сравнении с СССР", — сказала РИА Новости Екимова.

Другой фактор, по ее словам, это то, что рубль как валюта сильно недооценен. "И наоборот, валюта, например Швейцарии, переоценена не менее чем на 20%. Говорить о сопоставимости этих и других показателей можно лишь в том случае, когда речь идет об одних и тех же значениях учетных единиц и условия их формирования совпадают. Данные должны быть подобны, точны и надежны. К сожалению, таких данных и показателей не так уж и много", — сетует эксперт.
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В свою очередь заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова отметила, что статистические показатели важно оценивать в динамике, рассматривая взаимосвязи с социально-экономическими процессами в обществе.

"Если сравнить только рост стоимости гамбургеров и бигмаков и рост средней зарплаты, можно сказать, что зарплата россиян росла намного быстрее — почти в пять раз. Но это только цифры и только расчет. Добавим немного аналитики — это были первые рестораны быстрого питания, был ажиотаж и очереди на несколько часов. Вряд ли в такой ситуации продавец упустит свою выгоду — цены складывались не только исходя из затрат продуктов и производства, но и из-за спроса", — указала Егорова.

Другой пример — сравнение зарплат россиян и жителей Европы. "Конечно, при простом сравнении, в переводе на евро или доллары мы проигрываем. Но если добавить, вернее вычесть, налоги — а в некоторых странах подоходный налог может доходить до 40-50%, — стоимость жилья, коммунальных платежей, продуктов, услуг и прочее, так ли плохо мы будем выглядеть?" — задается вопросом эксперт.
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