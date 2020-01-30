Эксперты сравнили стоимость бигмака сейчас и 30 лет назад

"Можно ли сказать, что в сравнении с СССР мы стали жить лучше? Наверное, то, что фастфуд стал доступней, — это факт, который показывает, как снизилась себестоимость затрат на продукты, входящие в гамбургер, в России в сравнении с СССР", — сказала РИА Новости Екимова.

Другой фактор, по ее словам, это то, что рубль как валюта сильно недооценен. "И наоборот, валюта, например Швейцарии, переоценена не менее чем на 20%. Говорить о сопоставимости этих и других показателей можно лишь в том случае, когда речь идет об одних и тех же значениях учетных единиц и условия их формирования совпадают. Данные должны быть подобны, точны и надежны. К сожалению, таких данных и показателей не так уж и много", — сетует эксперт.