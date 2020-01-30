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2020-01-30T05:04+0300
https://ria.ru/20200130/1564037952.html
Кабмин обсудит ответственность за нарушение безопасности объектов ТЭК
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РИА Новости

Кабмин обсудит ответственность за нарушение безопасности объектов ТЭК

05:04 30.01.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит возможность привлечения юрлиц к административной ответственности за нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Законопроектом, в частности, предлагается изложить статью 20.30 КоАП "Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса" в новой редакции и распространить действие указанной статьи на юридических лиц, установив с учетом категорий опасности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) дифференцированную административную ответственность для таких лиц...", - говорится в сообщении. Сейчас под действие указанной статьи подпадают только граждане и должностные лица.
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Кроме того, предлагается с учетом указанного категорирования объектов ТЭК дифференцировать в рамках действующих санкций административную ответственность в отношении должностных лиц, в том числе руководителей субъектов ТЭК и граждан.
Отмечается, что принятие законопроекта обеспечит реализацию положений закона об ответственности за нарушение требований безопасности объектов в части, касающейся субъектов ТЭК, и будет способствовать недопущению (своевременному устранению) нарушений указанных требований юрлицами.
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