В Китае на борьбу с коронавирусом выделили 3,9 миллиарда долларов

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Финансовые органы Китая выделили сумму, эквивалентную около 3,9 миллиарда долларов, на борьбу с коронавирусом, сообщил минфин.
Как отмечается, все финансовые учреждения страны в общей сложности по состоянию на 29 января направили на профилактику и контроль 27,3 миллиарда юаней вспомогательных средств.
Мероприятия по выделению средств в этом объеме проводятся в соответствии со стратегией ЦК КПК и Госсовета.
Вспышка коронавируса 2019-nCoV
Китайские власти в конце декабря сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань в провинции Хубэй. Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, ему присвоено обозначение 2019-nCoV.
Известно о 7 736 заболевших, 170 умерли. Излечились от коронавируса 126 человек. У еще 12 167 подозревают наличие заболевания.
Помимо Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и ФРГ.
Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.
Основные симптомы заболевания — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. В ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождаясь редким сухим кашлем и невысокой температурой, однако даже со слабо выраженными симптомами больной может заразить других.