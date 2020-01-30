В Китае на борьбу с коронавирусом выделили 3,9 миллиарда долларов

Девушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Девушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Финансовые органы Финансовые органы Китая выделили сумму, эквивалентную около 3,9 миллиарда долларов, на борьбу с коронавирусом , сообщил минфин

Как отмечается, все финансовые учреждения страны в общей сложности по состоянию на 29 января направили на профилактику и контроль 27,3 миллиарда юаней вспомогательных средств.

Мероприятия по выделению средств в этом объеме проводятся в соответствии со стратегией ЦК КПК и Госсовета.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV

Китайские власти в конце декабря сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань в провинции Хубэй. Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, ему присвоено обозначение 2019-nCoV.

Известно о 7 736 заболевших, 170 умерли. Излечились от коронавируса 126 человек. У еще 12 167 подозревают наличие заболевания.

Помимо Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и ФРГ.

Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.