Эвакуированных из Уханя американцев проверят и поместят под наблюдение

"Этих путешественников тщательно проверят и будут наблюдать эксперты по здравоохранению из Центра по контролю и предупреждению заболеваний и из министерства здравоохранения. Предпринимаются все необходимые шаги для того, чтобы защитить здоровье возвратившихся американцев, а также здоровье и безопасность жителей нашей страны", - заявила Ортагус. Она не сказала напрямую, помещены ли прибывшие в карантин.