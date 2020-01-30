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Эвакуированных из Уханя американцев проверят и поместят под наблюдение
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РИА Новости

Эвакуированных из Уханя американцев проверят и поместят под наблюдение

04:46 30.01.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
© REUTERS / China Daily
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Эвакуированных из китайского Уханя американцев проверят на коронавирус и поместят под наблюдение, сообщила в заявлении официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.
"Этих путешественников тщательно проверят и будут наблюдать эксперты по здравоохранению из Центра по контролю и предупреждению заболеваний и из министерства здравоохранения. Предпринимаются все необходимые шаги для того, чтобы защитить здоровье возвратившихся американцев, а также здоровье и безопасность жителей нашей страны", - заявила Ортагус. Она не сказала напрямую, помещены ли прибывшие в карантин.
Ортагус поблагодарила власти КНР за помощь в эвакуации. Она также заверила, что госдепартамент продолжит всеми доступными способами помогать американцам, которые все еще остаются в Ухане.
Ранее госдеп предложил американцам пересмотреть планы поездок в Китай и не ездить в провинцию Хубэй, которая стала центром заболевания.
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В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.
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Распространение нового коронавирусаМорган ОртагусГосударственный департамент СШАКитайУханьСШАВ мире
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