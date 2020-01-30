Полиция рассказала, когда чаще всего угоняют автомобили в России

"В ходе анализа ежегодных статистических данных о зарегистрированных кражах автотранспорта установлено, что пик их совершения приходится на октябрь, в летний период активность преступников обычно снижается", - сообщает ведомство в ответе на запрос агентства.

При этом, отмечают в МВД, с мая по сентябрь в зависимости от климатических условий региона возрастает количество хищений автомобилей, в которых владельцы оставляют ключи зажигания. Причем хранение транспорта в гараже и во дворе частного дома не является серьезным препятствием для угонщиков.