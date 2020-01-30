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2020-01-30T04:35+0300
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Полиция рассказала, когда чаще всего угоняют автомобили в России
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РИА Новости

Полиция рассказала, когда чаще всего угоняют автомобили в России

04:34 30.01.2020 (обновлено: 04:35 30.01.2020)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовАвтоугонщик
Автоугонщик
© РИА Новости / Константин Чалабов
Автоугонщик. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Большая часть краж автомобилей в России приходится на октябрь, сообщили РИА Новости в МВД России.
"В ходе анализа ежегодных статистических данных о зарегистрированных кражах автотранспорта установлено, что пик их совершения приходится на октябрь, в летний период активность преступников обычно снижается", - сообщает ведомство в ответе на запрос агентства.
При этом, отмечают в МВД, с мая по сентябрь в зависимости от климатических условий региона возрастает количество хищений автомобилей, в которых владельцы оставляют ключи зажигания. Причем хранение транспорта в гараже и во дворе частного дома не является серьезным препятствием для угонщиков.
По данным МВД России, итоги 2019 года характеризуются снижением более чем на 14% количества зарегистрированных краж автомобилей. За истекший год на территории страны зарегистрировано около 20 тысяч указанных преступлений.
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