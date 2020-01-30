Полиция рассказала, в каких местах чаще всего угоняют автомобили

"В основном данные преступления совершаются в ночное время на неохраняемых парковках придомовых территорий, а днем — у торговых центров", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в 2019 году зарегистрировано около 20 тысяч краж автомобилей, что на 14% ниже уровня 2018 года.