Полиция рассказала, в каких местах чаще всего угоняют автомобили

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Похитители предпочитают воровать автомобили на парковках у жилых домов и торговых центров, сообщили РИА Новости в МВД России в ответ на запрос агентства.
"В основном данные преступления совершаются в ночное время на неохраняемых парковках придомовых территорий, а днем — у торговых центров", — говорится в сообщении.
Наиболее похищаемыми являются популярные модели автомобилей российского, японского и корейского производства.
По информации ведомства, в 2019 году зарегистрировано около 20 тысяч краж автомобилей, что на 14% ниже уровня 2018 года.