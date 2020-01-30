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Полиция рассказала, в каких местах чаще всего угоняют автомобили
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РИА Новости

Полиция рассказала, в каких местах чаще всего угоняют автомобили

04:28 30.01.2020 (обновлено: 06:56 30.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Похитители предпочитают воровать автомобили на парковках у жилых домов и торговых центров, сообщили РИА Новости в МВД России в ответ на запрос агентства.

"В основном данные преступления совершаются в ночное время на неохраняемых парковках придомовых территорий, а днем — у торговых центров", — говорится в сообщении.

Наиболее похищаемыми являются популярные модели автомобилей российского, японского и корейского производства.
По информации ведомства, в 2019 году зарегистрировано около 20 тысяч краж автомобилей, что на 14% ниже уровня 2018 года.
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