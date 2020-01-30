Запуск метеорологического спутника "Электро-Л" отложили на год

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Четвертый гидрометеорологический космический аппарат Четвертый гидрометеорологический космический аппарат "Электро-Л" планируется вывести на орбиту в 2022 году, на год позже, чем планировалось, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось, что запуск "Электро-Л" номер 4 намечен на 2021 год.

В материалах отмечается, что транспортировка ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 на космодром Байконур ожидается в 2022 году.

Роскосмосе не стали комментировать РИА Новости данную информацию.

Первый спутник "Электро-Л" был запущен с Байконура в 2011 году. В 2016 году он преждевременно вышел из строя и был исключен из состава орбитальной группировки. В 2015 году был запущен второй "Электро-Л", который функционирует на геостационарной орбите (круговая орбита высотой 35 тысяч 786 километров) в точке стояния 76 градусов восточной долготы.

В 2019 году был выведен на орбиту третий "Электро-Л", который будет работать в точке стояния 165,8 градуса восточной долготы.

Основная область применения космических аппаратов системы "Электро" - обеспечение Росгидромета, служб Минобороны РФ и других заинтересованных ведомств оперативной информацией для прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах, анализа условий полета авиации, мониторинга климата и контроля чрезвычайных ситуаций, а также ретрансляция сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.