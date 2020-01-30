"Коммунисты России" хотят создать всероссийскую женскую организацию

"Мы давно ставили такие планы, поскольку мы, как коммунистическая партия, считаем, что надо бороться за права трудящихся постоянно, в том числе в разных направлениях они являются защитой прав женщин. Ставится задача создать организацию, куда вошли бы женщины с активной гражданской позицией, с социалистическими взглядами, чтобы организация могла активно защищать права женщин, помогать им в решении проблем, в трудоустройстве, в защите гражданских, социальных прав. Поэтому первый почин будет - это съезд 8 марта российской женской организации при поддержке нашей партии", - сказал РИА Новости Сурайкин.

По его словам, сначала туда войдут женщины-активистки из партии по всем регионам страны. "У многих женщин большие проблемы с трудоустройством, например, с повышением каких-то своих социальных проблем, с получением материнского капитала. Надо помогать решать им их проблемы, объяснить, как их решать, какие задачи будет выполнять общероссийская женская организация", - пояснил глава партии.