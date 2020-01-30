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"Коммунисты России" хотят создать всероссийскую женскую организацию
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РИА Новости

"Коммунисты России" хотят создать всероссийскую женскую организацию

04:19 30.01.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастница митинга в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге
Участница митинга в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участница митинга в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Коммунисты России" планируют создать всероссийскую женскую организацию на съезде 8 марта, сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
"Мы давно ставили такие планы, поскольку мы, как коммунистическая партия, считаем, что надо бороться за права трудящихся постоянно, в том числе в разных направлениях они являются защитой прав женщин. Ставится задача создать организацию, куда вошли бы женщины с активной гражданской позицией, с социалистическими взглядами, чтобы организация могла активно защищать права женщин, помогать им в решении проблем, в трудоустройстве, в защите гражданских, социальных прав. Поэтому первый почин будет - это съезд 8 марта российской женской организации при поддержке нашей партии", - сказал РИА Новости Сурайкин.
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По его словам, сначала туда войдут женщины-активистки из партии по всем регионам страны. "У многих женщин большие проблемы с трудоустройством, например, с повышением каких-то своих социальных проблем, с получением материнского капитала. Надо помогать решать им их проблемы, объяснить, как их решать, какие задачи будет выполнять общероссийская женская организация", - пояснил глава партии.
"Принимать решение о названии и о том, кто будет возглавлять (организацию), будет решать съезд, который соберется. Но, скорее всего, это будет общероссийская общественная организация "Всероссийский женский союз "За права женщин". Поскольку эта организация будет самостоятельная и независимая при активной поддержке со стороны нашей партии, это решит сама организация, поэтому о конкретной кандидатуре можно будет говорить, когда сам съезд пройдет. Мы сейчас собираем всех наших женщин атеистов, коммунистов привлечь к этой работе", - отметил Сурайкин.
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