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Правительство обсудит право ФАС возбуждать дела в короткие сроки
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РИА Новости

Правительство обсудит право ФАС возбуждать дела в короткие сроки

04:03 30.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство РФ в четверг обсудит предоставление Федеральной антимонопольной службе (ФАС) возможности возбуждать в короткие сроки дела без вынесения предупреждения, в том числе, о нелегальном использовании символики чемпионата Европы по футболу (UEFA Евро 2020), сообщает пресс-служба кабмина.
"Законопроектом предлагается исключить действия, признаваемые недобросовестной конкуренцией при осуществлении мероприятий UEFA Евро 2020, из числа нарушений антимонопольного законодательства, за совершение которых выдается предупреждение, что позволит антимонопольному органу возбуждать дела о нарушении статьи 148 федерального закона … "О защите конкуренции" в короткие сроки", - говорится в сообщении.
Поясняется, что перечень действий определен законодательством РФ и включает, в том числе, использование символики UEFA Евро 2020 без разрешения UEFA при осуществлении любых видов маркетинга, введение в заблуждение, в том числе с помощью создания ложного представления о том, что товар или производитель имеет причастность к UEFA или мероприятиям UEFA Евро 2020 в качестве спонсора, партнера, помощника, соорганизатора, агента, лицензиата, официального поставщика товаров, работ, услуг либо в любом ином качестве.
При этом отмечается, что законопроект носит временный характер (до 15 августа 2020 года), обусловленный скоротечностью мероприятий UEFA Евро 2020.
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