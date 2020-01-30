Правительство обсудит право ФАС возбуждать дела в короткие сроки

"Законопроектом предлагается исключить действия, признаваемые недобросовестной конкуренцией при осуществлении мероприятий UEFA Евро 2020, из числа нарушений антимонопольного законодательства, за совершение которых выдается предупреждение, что позволит антимонопольному органу возбуждать дела о нарушении статьи 148 федерального закона … "О защите конкуренции" в короткие сроки", - говорится в сообщении.

Поясняется, что перечень действий определен законодательством РФ и включает, в том числе, использование символики UEFA Евро 2020 без разрешения UEFA при осуществлении любых видов маркетинга, введение в заблуждение, в том числе с помощью создания ложного представления о том, что товар или производитель имеет причастность к UEFA или мероприятиям UEFA Евро 2020 в качестве спонсора, партнера, помощника, соорганизатора, агента, лицензиата, официального поставщика товаров, работ, услуг либо в любом ином качестве.