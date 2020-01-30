Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T06:57+0300
https://ria.ru/20200130/1564037527.html
В Японии еще у трех человек выявили новый тип коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563961557_0:1:1440:811_1036x0_80_0_0_fcf09d3e11ebc4e38c59d59c60b2ee45.jpg
РИА Новости

В Японии еще у трех человек выявили новый тип коронавируса

03:49 30.01.2020 (обновлено: 06:57 30.01.2020)
2331
© REUTERS / The Central Hospital of WuhanЛечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
© REUTERS / The Central Hospital of Wuhan
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Новый тип коронавируса обнаружен у трех человек, которых накануне вывезли чартерным рейсом МИД Японии из китайского Уханя, сообщило японское министерство здравоохранения.
У двух из них симптомов заболевания не было. Сразу после прибытия в Токио в среду пять человек были госпитализированы из-за недомогания, у двоих обнаружили пневмонию, но реакция на вирус оказалась отрицательной. По данным Национального института инфекционных болезней, это первый случай за пределами Китая, когда вирус был обнаружен при полном отсутствии симптомов.
Люди в защитных масках в метро
Вчера, 22:35
Во Франции подтвердили пятый случай заражения коронавирусом
Также в среду стало известно о втором случае заражения на территории Японии: заболела гид из Осаки, сопровождавшая группу туристов из Уханя. До этого стало известно, что вирус обнаружен у водителя автобуса этого же тура. Предположительно, кто-то из туристов был инфицирован, но симптомов заболевания не было, поэтому он был беспрепятственно пропущен через границу.
Минздрав в экстренном порядке разрабатывает новые план мер и критерии для выявления вируса на ранних этапах. Во второй половине дня в четверг откроется первое заседание правительственного штаба по борьбе с коронавирусом нового типа.
Утром в среду в аэропорт Ханэда прибыл первый чартерный рейс с 206 японцами, пожелавшими уехать из Уханя. Всего решили вернуться на родину 650 японцев. Чартер, предоставленный МИД Японии, фактически стал единственной возможностью покинуть страну после того, как авиасообщение было прекращено в Ухане. Второй рейс приземлился утром в четверг.
В Центральном госпитале города Ухань
03:31
США направляют экспертов в Китай для борьбы с коронавирусом
В самолете находятся врачи и медперсонал, он оснащен приборами, сканирующими температуру тела. Вне зависимости от того, есть ли первые признаки заболевания или нет, на специально выделенных автобусах всех пассажиров направляют в больницу для обследования и анализов.
Всего в Японии выявлено 11 случаев заболевания.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует деревню в провинции Шаньдун
02:29
В Мексике двух человек проверяют на коронавирус
001002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКитайЯпонияУханьВ мире
Рекомендуем
Торговое судно SS Cotopaxi
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Конституция Российской Федерации
Песков прокомментировал идею ввести термин "Верховный правитель"
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Михаил Фридман
Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Эксперт рассказал об "отвратительном" поведении экс-главы Чувашии
Поиски пропавшего подростка в Смоленской области
В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп
Мужчина в защитной маске в метро Шанхая
СМИ: китайские ученые нашли вещество, способное сдерживать коронавирус
Игорь Новиков
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек
Компрессорная станция
России грозит плохой триумф: обогнать США и Европу по ценам на газ
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проводит совещание по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ
Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
На месте ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Стоп-кадр видео
Число погибших в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону выросло до двух
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров предложил назвать районы Грозного в честь чеченских героев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:09Путин предложил Нетаньяху обсудить двусторонние отношения
12:08Глава Ставрополья призвал не верить слухам о коронавирусе в регионе
12:07Концерт Элджея в Челябинске перенесли после жалоб родителей
12:07Экс-глава Чувашии поблагодарил жителей республики за критику
12:05Краснов поддержал идею закрепить в Конституции отчет генпрокурора
12:05В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
12:01Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
11:48Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
11:48Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены
11:43Патриарх призвал верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве
11:43В Минздраве рассказали, кто менее восприимчив к новому коронавирусу
11:42На Филиппинах выявили первый случай заражения новым коронавирусом
11:41Россия выделит до 20 миллионов долларов фонду ООН на помощь Сирии
11:40Минздрав опубликовал рекомендации по лечению нового коронавируса
Лента новостейМолния