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Авиакомпании из США снизили число рейсов в Китай из-за коронавируса
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РИА Новости

Авиакомпании из США снизили число рейсов в Китай из-за коронавируса

03:45 30.01.2020
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© AP Photo / PRNewsFoto/American AirlinesСамолет авиакомпании American Airlines. Архивное фото
Самолет авиакомпании American Airlines. Архивное фото
© AP Photo / PRNewsFoto/American Airlines
Самолет авиакомпании American Airlines. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Крупнейшие авиакомпании США American Airlines, Delta и United сообщили в среду, что снизили число рейсов в КНР на фоне коронавируса, и объяснили это сокращением потребительского спроса на поездки в Китай.
Представитель American Airlines сообщил РИА Новости, что в период 9 февраля — 27 марта будет отменено 96 рейсов. Тем не менее, будут продолжены рейсы в материковый Китай из Далласа и в китайский Гонконг из Лос-Анджелеса.
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Представитель United Airlines сообщил РИА Новости, что с 1 по 8 февраля будут отменены 24 рейса из-за спада спроса.
"Delta временно сокращает число еженедельных рейсов между США и Китаем из-за существенно снизившегося потребительского спроса, вызванного опасениями в глобальном масштабе относительно коронавируса", - говорится в пресс-релизе Delta.
Теперь вместо 42 еженедельных рейсов компания будет осуществлять примерно 21 рейс, это расписание будет действовать с 6 февраля до 30 апреля.
По последним данным, число заболевших новым вирусом в Китае достигло 7,7 тысячи, умерли уже 170 человек.
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