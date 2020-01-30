Авиакомпании из США снизили число рейсов в Китай из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Крупнейшие авиакомпании США Delta и Крупнейшие авиакомпании США American Airlines United сообщили в среду, что снизили число рейсов в КНР на фоне коронавируса , и объяснили это сокращением потребительского спроса на поездки в Китай.

Представитель American Airlines сообщил РИА Новости, что в период 9 февраля — 27 марта будет отменено 96 рейсов. Тем не менее, будут продолжены рейсы в материковый Китай из Далласа и в китайский Гонконг из Лос-Анджелеса.

Представитель United Airlines сообщил РИА Новости, что с 1 по 8 февраля будут отменены 24 рейса из-за спада спроса.

"Delta временно сокращает число еженедельных рейсов между США и Китаем из-за существенно снизившегося потребительского спроса, вызванного опасениями в глобальном масштабе относительно коронавируса", - говорится в пресс-релизе Delta.

Теперь вместо 42 еженедельных рейсов компания будет осуществлять примерно 21 рейс, это расписание будет действовать с 6 февраля до 30 апреля.