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Правительство обсудит субсидии для инвестпроектов на Дальнем Востоке
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РИА Новости

Правительство обсудит субсидии для инвестпроектов на Дальнем Востоке

03:40 30.01.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение 1,624 миллиарда рублей на строительство горно-обогатительного предприятия на базе Правоурмийского оловорудного месторождения и горно-перерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения "Наседкино" на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Субсидия предназначена для обеспечения затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке, поясняет пресс-служба.
"Проектом распоряжения предусматривается: дополнить перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока... проектом по созданию горно-перерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения "Наседкино", - указывается в сообщении.
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