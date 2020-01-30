Правительство обсудит субсидии для инвестпроектов на Дальнем Востоке

Субсидия предназначена для обеспечения затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке, поясняет пресс-служба.