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Кабмин обсудит смягчение наказания для беременных и женщин с детьми
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РИА Новости

Кабмин обсудит смягчение наказания для беременных и женщин с детьми

03:35 30.01.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание правительства РФ . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроект, предусматривающий смягчение наказания за преступления небольшой тяжести для беременных женщин и женщин с детьми до трех лет, сообщает пресс-служба кабмина.
"Законопроектом предусматривается внесение изменений в ряд статей УК РФ, предусматривающих для осужденных беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, находящихся в доме ребенка при исправительном учреждении, возможность применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и замену неотбытой части наказания более мягким его видом после фактического отбытия осужденной не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести", - говорится в сообщении.
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