Кабмин обсудит смягчение наказания для беременных и женщин с детьми

"Законопроектом предусматривается внесение изменений в ряд статей УК РФ, предусматривающих для осужденных беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, находящихся в доме ребенка при исправительном учреждении, возможность применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и замену неотбытой части наказания более мягким его видом после фактического отбытия осужденной не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести", - говорится в сообщении.