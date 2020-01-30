Кабмин обсудит смягчение наказания для беременных и женщин с детьми

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроект, предусматривающий смягчение наказания за преступления небольшой тяжести для беременных женщин и женщин с детьми до трех лет, сообщает пресс-служба кабмина.
"Законопроектом предусматривается внесение изменений в ряд статей УК РФ, предусматривающих для осужденных беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, находящихся в доме ребенка при исправительном учреждении, возможность применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и замену неотбытой части наказания более мягким его видом после фактического отбытия осужденной не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести", - говорится в сообщении.
28 декабря 2019, 21:19Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных