Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проводит совещание по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке. Об этом на брифинге в Москве сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

По ее словам, речь идет об Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

Также, по ее словам, должен быть осуществлен режим, позволивший бы возвращать россиян с проведением соответствующих карантинных мероприятий и возможностью китайских граждан покинуть пределы Россию.

"В ближайшие сутки это будет проработано, пока ограничения действуют до 2 февраля. У нас есть еще возможность принять такое решение", — сказала Голикова.

Также, по словам вице-премьера, Россия по решению оперативного штаба ограничит железнодорожное сообщение с Китаем с ноля часов с четверга на пятницу. Поезда будут двигаться по маршруту Москва — Пекин — Москва.

Решение о режиме авиарейсов в Китай примут не позднее пятницы.

Кроме того, Голикова сообщила, что вузам предложат продлить каникулы для китайских студентов.

Коронавирус 2019-nCoV

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань в провинции Хубэй. Было установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, ему присвоен индекс 2019-nCoV.

На сегодняшний день известно о 7736 заболевших, 170 человек умерли. 124 пациента излечились от коронавируса. У еще 12 167 человек подозревают наличие этого заболевания.

Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, ФРГ и Финляндии.