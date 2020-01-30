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2020-01-30T03:46+0300
https://ria.ru/20200130/1564037374.html
Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
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РИА Новости

Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем

03:33 30.01.2020 (обновлено: 03:46 30.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова проводит совещание по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проводит совещание по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке. Об этом на брифинге в Москве сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, речь идет об Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
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В Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек
Также, по ее словам, должен быть осуществлен режим, позволивший бы возвращать россиян с проведением соответствующих карантинных мероприятий и возможностью китайских граждан покинуть пределы Россию.
"В ближайшие сутки это будет проработано, пока ограничения действуют до 2 февраля. У нас есть еще возможность принять такое решение", — сказала Голикова.
Также, по словам вице-премьера, Россия по решению оперативного штаба ограничит железнодорожное сообщение с Китаем с ноля часов с четверга на пятницу. Поезда будут двигаться по маршруту Москва — Пекин — Москва.
Решение о режиме авиарейсов в Китай примут не позднее пятницы.
Кроме того, Голикова сообщила, что вузам предложат продлить каникулы для китайских студентов.

Коронавирус 2019-nCoV

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань в провинции Хубэй. Было установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, ему присвоен индекс 2019-nCoV.
На сегодняшний день известно о 7736 заболевших, 170 человек умерли. 124 пациента излечились от коронавируса. У еще 12 167 человек подозревают наличие этого заболевания.
Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, ФРГ и Финляндии.
Коронавирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение к глазам грязными руками
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваКитайОбщество
Популярные комментарии
Не рано ли спохватились, заботливые вы наши?
30 января, 03:57
zzbest
2271107
закрывать бесполезно ..это пустое дело ! Эта саранча пролезет везде! нужно готовиться в "приходу" вируса и к нам !! кстати и россиянам нечего там болтаться!
30 января, 07:34
petrov57_57
2210702
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